Starfield: Pete Hines entschuldigt sich bei den PS5-Spielern

"Starfield" soll Ende 2022 den Game Pass stärken.

Microsoft investiert enorm in den Xbox Game Pass, der irgendwann zum Netflix für Spiele werden und den Einzelkauf von Games ersetzen soll. Ein Bestandteil der Bestrebungen ist die Investition in Studios, die in den vergangenen Jahren aufgekauft wurden. Auch Bethesda ist mittlerweile im Besitz der Redmonder, was Auswirkungen auf PS5-Besitzer hat.

Pete Hines versteht die Frustration

Beispielsweise wird es „Starfield“ nicht auf die PS5 schaffen. Immerhin soll der Titel eines der Zugpferde des Aboangebotes werden. Pete Hines, SVP of Global Marketing and Communications bei Bethesda, scheint allerdings das schlechte Gewissen zu plagen. Er verstehe, dass einige PlayStation-Spieler aufgrund der Situation „sauer“ seien, während Bethesdas Todd Howard sogar zugab, dass er einige Vorbehalte gegen die Ausgrenzung von Besitzern der Sony-Konsolen habe.

„Wenn du ein großer Fan von einem Spiel bist, das wir machen [und es] nicht mehr auf deiner Plattform verfügbar ist, verstehe ich vollkommen, wenn du unglücklich oder sauer bist oder was auch immer. Ich verstehe es, das sind alles echte Gefühle und Frustrationen“, so Hines gegenüber GameSpot.

Später fügte er hinzu: „Ich weiß nicht, wie ich die Befürchtungen und Sorgen der PlayStation 5-Fans beschwichtigen kann, außer zu sagen, na ja, ich bin auch ein PlayStation 5-Spieler und ich habe Spiele auf dieser Konsole gespielt. Es gibt Spiele, die ich weiterhin auf ihr spielen werde, aber wenn ihr Starfield spielen wollt, [ist es auf] PC und Xbox.“

Es folgte eine Entschuldigung: „Es tut mir leid. Alles, was ich wirklich sagen kann, ist, dass ich mich entschuldige, weil ich sicher bin, dass das für die Leute frustrierend ist, aber es gibt nicht viel, was ich dagegen tun kann.“

Man will niemanden außen vor lassen

Howard wurde von The Telegraph wiederum gefragt, ob er Bedenken habe, dass er sich nun aufgrund der Zugehörigkeit zu Microsoft effektiv für eine Seite entscheiden müsse.

„‚Eine Seite wählen‘ bedeutet… PlayStation? Ist es das, was ihr meint? Nun… ein bisschen“, antwortete er. „Man will ja niemanden außen vor lassen, richtig? Aber am Ende des Tages ist man in der Lage, sich zu fokussieren und zu sagen: Das ist das Spiel, das ich machen will, das sind die Plattformen, auf denen ich es machen will. Und wenn man in der Lage ist, sich wirklich auf diese zu stützen, dann wird man ein besseres Produkt bekommen.“

Weitere Meldungen zu Bethesda:

Laut Howard gehe es darum, eine „langfristige Perspektive“ zu haben. Tatsächlich lief es für Bethesda als Publisher in den vergangenen Jahren nicht sehr gut. Mit Ausnahme von „Doom Eternal“ bekamen viele der zuletzt veröffentlichten Spiele nur mittlere Wertungen, darunter „Fallout 76“ (Metascore 53), „Rage 2“ (Metascore 67), „Wolfenstein Cyberpilot“ (Metascore 54), „Wolfenstein Youngblood“ (Metascore 63), „The Elder Scrolls Blades“ (Metascore 42) oder „DOOM 3 VR Edition“ (Metascore 67).

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Starfield