PS5 & PS4: Kehrt die PlayStation Experience (PSX) zurück?

Die Chancen stehen gut, dass die PlayStation Experience (PSX) in diesem Jahr zurückkehren wird. Zumindest deutet ein neuer Markenschutzantrag darauf hin.

Während Sony auch in diesem Jahr darauf verzichtete, im Zuge der E3 mit einem Showcase auf die neusten Spiele und Pläne des Unternehmens aufmerksam zu machen, könnte der PS5-Hersteller das „PlayStation Experience“-Event (PSX) zurückbringen. Darauf deutet eine kürzlich eingereichte Markenanmeldung hin.

Online-Shows, Konferenzen und mehr

Denn Sony hat die Marke „PSX“ beim United States Patent and Trademark Office (USPTO) eingereicht, wobei die Beschreibung des Eintrags wie folgt lautet:

„Arrangieren, Organisieren und Durchführen von Ausstellungen und Konferenzen in den Bereichen Unterhaltung und Videospiele für nicht-geschäftliche und nicht-kommerzielle Zwecke; Arrangieren und Organisieren von Online-Shows mit Videospielen und Nachrichten; Unterhaltungsdienstleistungen, und zwar Live-Performances mit Videospielen und Nachrichten; Bildungsdienstleistungen, und zwar Durchführen von Konferenzen, Treffen und Networking-Veranstaltungen für Fachleute und Verbraucher im Bereich Gaming; Unterhaltungsdienstleistungen in der Art des Bereitstellens von Nachrichten und Informationen über aktuelle Ereignisse und Gaming über das Internet, Websites, Podcasts, Webcasts, Webisodes, Blogs und Videos.“

Die letzten PSX-Events fanden in Südostasien statt, wobei die Show im Jahr 2017 in Kuala Lumpur (Malaysia) veranstaltet wurde und die jüngste Veranstaltung im Jahr 2018 in Bangkok (Thailand) über die Bühne ging.

Auch wenn die oben genannte Anmeldung vorliegt, ist es natürlich keine Garantie dafür, dass Sony in nächster Zeit eine PSX-Show veranstalten oder ankündigen wird. Eine große Überraschung wäre es allerdings nicht, da das Unternehmen der E3 fernblieb und somit Microsoft die Bühne überließ, während sich die State of Play-Shows in der Vergangenheit eher einzelnen Spielen oder Genres widmeten.

Erst jüngst machte das Gerücht die Runde, dass Sony für den kommenden Juli eine große Veranstaltung plant. Jene Show könnte unter dem Label „PlayStation Experience“ laufen und einen mit Messeevents vergleichbaren Rahmen bieten. Neben der Vorstellung bereits angekündigter Spiele dürfte im Zuge einer solchen Show die eine oder andere Ankündigung auf die Zuschauer warten.

