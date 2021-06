PS5 & PS4: PlayStation Event in den „kommenden Wochen“?

Die digitale E3 2021 ist im vollen Gange. Mehrere Media-Shows wurden bereits veranstaltet. Weitere folgen, darunter die Konferenz von Capcom in der kommenden Nacht. Doch während Microsoft zusammen mit Bethesda an der Messe teilnahm, glänzt Sony durch Abwesenheit – immerhin das dritte Jahr in Folge.

Sommer-Showcase von Sony geplant?

Ein eigenständiges Event von Sony könnte allerdings folgen. So deutete der Insider Navtra, der schon mit dem „Death Stranding: Director’s Cut“ und „Stranger of Paradise Final Fantasy Origin“ richtig lag, in eineman, dass Sony in „ein paar Wochen“ ein eigenes PlayStation-Event abhalten wird und dass wir dort „Final Fantasy 16“-Gameplay zu sehen bekommen werden.

„Angenommen, es ändert sich nichts: Einfach noch ein paar Wochen warten“, schrieb der Insider in einem PlayStation-Thread, der sich um eine mögliche Sony-Präsentation und Neuigkeiten zum kommenden „Final Fantasy 16“ dreht.

PlayStation hat natürlich noch mehr in der Pipeline, das im Rahmen eines solchen Events gezeigt werden könnte, darunter „God of War: Ragnarok“, „Gran Turismo 7“ und „Horizon Forbidden West“, sodass ein Sommer-Event eine gute Gelegenheit wäre, all diese Spiele zu präsentieren. Auch die kürzlich erfolgte Ankündigung von „Death Stranding: Director’s Cut“ wurde vom Versprechen weiterer Informationen in „ein paar Wochen“ begleitet.

„Sony wird zu 100 Prozent eine Art Event oder Präsentation im Sommer veranstalten“, so der Resetera-Nutzer schon im vergangenen Monat. „Ich weiß mit Sicherheit, dass sie an dem GoW-Trailer dafür arbeiten. Wahrscheinlich im Juni, glaube ich.“

Natürlich handelte sich bei den Aussagen des Insiders um ein Gerücht, das alles andere als bestätigt ist. Allerdings wäre es eine Überraschung, wenn Sony den Sommer ungenutzt lässt und darauf verzichtet, die eigenen Spiele medienwirksam zu präsentieren.

