PS5, PS4 und Co: Sony plant mehr Live-Service-Erfahrungen

Sony möchte stärker in den Live-Service-Markt vordringen. In diesem Zusammenhang sollen die First-Party-Studios mehr solcher Erfahrungen entwickeln.

Für Inhalte von "MLB The Show 21" geben User bereits eine Menge Geld aus.

Sonys neuster Investorenpräsentation lassen sich zahlreiche Details zu den bisherigen PlayStation-Erfolgen und den Zukunftsplänen des Unternehmens entnehmen. Ein kleiner Teil der Präsentation widmet sich den Service-Spielen – also Games, die nach dem Launch in der Regel ein Jahr oder noch länger mit neuen Inhalten, Seasons und ähnlichen Erweiterungen am Laufen gehalten werden.

Mehr Service-Erfahrungen geplant

Offensichtlich verfolgt Sony das Ziel, die First-Party-Studios stärker in die Entwicklung von Live-Service-Spielen mit einzubeziehen. In der entsprechenden, die Schlüsselbereiche hervorhebt, in denen Sony wachsen möchte, verweist das Unternehmen darauf, dass „mehr Service-geführte Erfahrungen innerhalb des 1st-Party-Rosters“ entwickelt werden sollen.

Auch heißt es, dass die Service-Spiele auf Konsolen (PS4, PS5) und anderen Plattformen erscheinen werden. Schon im Laufe der Woche gab Sony bekannt, dass mehr in den Mobile-Bereich hinein vorgestoßen werden soll. Gleiches gilt für das PC-Segment, das – wie wir seit heute wissen – auch um „Uncharted 4“ bereichert wird.

Zudem befindet sich mit „MLB The Show 21“ mittlerweile ein von PlayStation entwickeltes Spiel auf den Xbox-Systemen. Im US-Store sei es der Sporttitel mit den höchsten User-Investitionen.

Einer der heißen Kandidaten für den Live-Service-Ansatz könnte Naughty Dogs Factions-Multiplayer für „The Last of Us Part 2“ sein, zu dem es im vergangenen Jahr ein paar Gerüchte gab.

In Zeiten von Game-Abos und Free-2-Play-Spielen wird der Live-Service-Ansatz immer relevanter, da zunehmend weniger Spieler in den Erwerb von Vollpreisspielen investieren. Games wie „Fortnite“ machen deutlich, dass viele Kunden gewillt sind, langfristig Geld für Zusatzinhalte auszugeben. „GTA 5 Online“ feiert mit den Live-Service-Umsätzen seit etlichen Jahren Erfolge.

Was haltet ihr von Live-Service-Games? Habt ihr ein Interesse daran, Spiele über viele Monate und Jahre zu spielen und zu investieren? Oder möchtet ihr die Games in einem kürzeren Zeitraum abschließen?

