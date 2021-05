PlayStation: Mobile-Gaming und Filmproduktionen sollen ausgebaut werden

PlayStation konzentriert sich längst nicht mehr nur auf die Konsole. Und in Zukunft soll dieser Ansatz weiter ausgebaut werden, wie Sony in einer Konferenz betonte.

In den kommenden Jahren sehen wir wohl mehr Filme wie "Uncharted".

Sony möchte die PlayStation-Erfahrungen „sozialer“ gestalten. Dies sei zusammen mit dem Vorstoß in das Smartphone-Gaming eine der „nächsten großen Herausforderungen“ für das Unternehmen.

Während des jüngsten Strategie-Meetings von Sony erklärte der CEO Kenichiro Yoshida, dass das Unternehmen die Arbeit in den Bereichen Services, Mobile und Social als „entscheidend“ für die Erweiterung des PlayStation-Publikums betrachtet. Dazu gehören die jüngsten Investitionen in ein PlayStation-Filmstudio und in die Messaging-Plattform Discord.

In einer Rede während des Meetings kommentierte Jim Ryan, der CEO von Sony Interactive Entertainment, die potenziellen Expansionsbereiche innerhalb des PlayStation-Geschäfts wie folgt.

„Seit der ersten PlayStation haben wir uns darauf konzentriert, eine Plattform zu entwickeln, die es Schöpfern ermöglicht, ihre Visionen mit Millionen von Menschen zu teilen“, so seine einführenden Worte. „Unsere Third-Party-Partner und unsere First-Party-Studios haben unseren Ort genutzt, um neue Welten, neue ikonische Charaktere und meisterhaft gestaltete Geschichten zu entwickeln, die die Welt durch gemeinsame Unterhaltungserlebnisse verbinden.“

Mehr Film- und Fernsehunterhaltung geplant

Eines der Standbeine von Sony ist das Filmgeschäft. In den vergangenen Jahren wurden mehrere Produktionen in Angriff genommen, die auf großen Gaming-Marken basieren, darunter „Uncharted“. Weitere Verfilmungen dieser Art sollen folgen. Ryan sprach von zehn aktiven Projekten.

„Wir werden das Erlebnis für unsere Community durch die Zusammenarbeit mit Partnern und innerhalb der Sony Group weiter verbessern. Wie Yoshida bereits erwähnte, ist eine besonders bemerkenswerte Zusammenarbeit unsere fortlaufende Arbeit mit Sony Pictures, um wichtige Spiele-IPs für Film- und Fernsehunterhaltung zu adaptieren, wobei sich derzeit zehn Projekte in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden“, so Ryan.

Der SEI-CEO widmete sich im weiteren Verlauf seiner Rede der Zusammenarbeit mit Discord und dem Ausbau der sozialen Komponenten: „Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Konvergenz von Social und Entertainment, die die Kommunikation zu einer immer wichtigeren Komponente der Unterhaltung macht. Unsere Investition in Discord ist ein weiteres Beispiel für die Konvergenz von Social und Entertainment. Die Resonanz der Fans auf diese Nachricht war positiv und zeigt den Wunsch, die sozialen Aspekte des Gaming zu erweitern.“

Mobile-Markt mit mehr Umsatz

Abschließend nahm sich Ryan dem Mobile-Vorstoß an: „Wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie die Spieler unsere Inhalte genießen, und haben erste Erfolge mit Experimenten mit mobilen Spielen und Apps erzielt, um den Spielern mehr Auswahl zu bieten. Mobile ist nur einer der Bereiche, die wir erforschen, um Millionen von Spielern über unsere Plattformen hinaus zu erreichen.“

Der Niko-Partners-Senior-Research-Analyst Daniel Ahmad kommentierte die Äußerungen von Sony wie folgt: „Die Erhöhung der Reichweite von IPs durch mobile Expansion ist heutzutage eine gängige Strategie. Der Umsatz mit mobilen Spielen ist mehr als doppelt so groß wie der des Konsolenmarktes. Sogar Xbox und TiMi (Tencent) haben kürzlich eine Kollaboration angekündigt, die eine Expansion auf Mobile signalisiert.“

