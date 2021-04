PS5 & PS4: Xbox Game Pass-Antwort mit PS Plus, PS Now und Anime als Komplettpaket?

Jüngsten Berichten und Vermutungen zufolge arbeitet PlayStation an einer Antwort auf den Xbox Game Pass, mit dem Microsoft einen Zugriff auf mehr als 100 Spiele gewährt. Interessenten auf dem PC und den Xbox-Konsolen können den Dienst für hochgerechnet rund 120 Euro pro Jahr nutzen.

Doch wie könnte Sonys Antwort auf den Xbox Game Pass aussehen? Der Verkauf von Videospielen dienst als Basis für die PlayStation-Geschäfte und stützt nicht zuletzt den Konsolenverkauf. Darauf aufbauend könnte ein weitreichendes Game-Pass-Angebot des etablierte Geschäftsmodel durchaus in Gefahr bringen.

Der Insider Shpeshal_Ed, der in den vergangenen Monaten mit mehreren Berichten richtig lag, brachte am Wochenende eine mögliche Zwischenlösung, die sich an Apple One orientiert, ins Gespräch.

PlayStation One als Game Pass-Antwort?

Während einer kürzlich ausgestrahlten Episode des XboxEra-Podcasts äußerte Shpeshal_Ed die Annahme, dass PlayStation den Abo-Service nicht nach dem Vorbild des Xbox Game Pass gestalten wird. Vielmehr sollen verschiedenen Angebote des Unternehmens in einem Paket zusammenfasst werden – wie es bei Apple One der Fall ist. Der zuletzt genannte Dienst umfasst Apple Music, Apple TX+, Apple Arcade und iCloud.

Wie würde ein vergleichbares Angebot von Sony aussehen? Zusätzlich zu einer Kombination aus PlayStation Plus und PS Now, die schon jetzt auf viele Millionen Abonnenten kommen, könnten Funimation und die Filme von Sony Pictures Entertainment ein Bestandteil des Gesamtpaketes werden. Mit anderen Worten würden die Konsumenten ein umfangreiches Abo-Paket erhalten, das Filme, TV, Anime und Spiele kombiniert.

Das Paket wäre nur bedingt mit dem Xbox Game Pass vergleichbar, wobei eine Kombination aus PlayStation Plus und PS Now bei einem gleichzeitigen Ausbau des bisherigen Streamingdienstes dem Angebot der Redmonder recht nahe kommen dürfte. Schon jetzt bietet PS Now die Möglichkeit, bestimmte Spiele herunterzuladen und nicht nur zu streamen. Auf der anderen Seite könnten Kunden auf der Strecke bleiben, die sich nur für das reine Gaming interessieren und die Filmangebote nicht mittragen möchten.

Mehr als 100 Millionen Spielverkäufe in einem Quartal

Ob und wie Sony tatsächlich auf den Xbox Game Pass reagieren wird, ist weiterhin offen. Nach wie vor ist der Verkauf von Spielen für das Unternehmen ein wichtiges Standbein. Dazu gehören die mit First-Party-Produktionen generierten Einnahmen, aber auch die Anteile, die Sony beim Verkauf von Third-Party-Spielen erhält. Wir erinnern uns: Im letzten Quartal des vergangenen Jahres (Oktober bis Dezember 2020) wurden für die PlayStation-Systeme 103,7 Millionen Spiele verkauft.

Weitere Meldungen zum Game Pass:

Kurz zuvor betonte Sony, dass die Japaner im Game Pass kein nachhaltiges Geschäftsmodell sehen. Tatsächlich ist nicht immer alles von Erfolg gekrönt, was neu ist: Beispielsweise ist der Epic Game Store, der in den vergangenen Jahren für eine Menge Wirbel sorgte und mit lukrativen Angeboten und Gratisspielen unzählige Kunden anzog, weiterhin ein riesiges Verlustgeschäft.

Der Steam-Konkurrent kommt auf 160 Millionen registrierte Nutzer (davon 56 Millionen monatlich aktiv) und fuhr seit dem Launch einen Verlust in Höhe von 450 Millionen Dollar ein. Allerdings hofft Epic Games, nach der Phase der Investitionen ab dem Jahr 2023 schwarze Zahlen schreiben zu können.

