Avatar Frontiers of Pandora: Ein immersive Erfahrung im Fokus der Bemühungen

Wie in diesem Monat bestätigt wurde, wird "Avatar: Frontiers of Pandora" im nächsten Jahr für den PC, die PlayStation 5, Stadia und die Xbox Series X/S erscheinen. Der Fokus auf die Hardware der neuen Generation ermöglicht es den Entwicklern von Ubisoft Massive laut eigenen Angaben, eine besonders immersive Erfahrung anzustreben.

"Avatar: Frontiers of Pandora" erscheint 2022.

In einem aktuellen Interview ließen sich die Entwickler von Ubisoft Massive ausführlich über ihr kommendes Projekt „Avatar: Frontiers of Pandora“ aus.

Unter anderem wurde darauf hingewiesen, dass die Entscheidung, auf Umsetzungen für die PlayStation 4 und die Xbox One zu verzichten, bewusst getroffen wurde, um regen Gebrauch von den technischen Möglichkeiten der aktuellen Hardware zu machen. Zum Einsatz kommt dabei eine aktuelle Version von Ubisofts Snowdrop-Engine. Wie die Entwickler von Ubisoft Massive in dem besagten Interview zudem zu verstehen gaben, geht es ihnen bei „Avatar: Frontiers of Pandora“ darum, eine möglichst immersive Spielerfahrung abzuliefern.

Eine First-Person-Erfahrung auf Pandora

„Es ist ein First-Person-Spiel“, heißt es hierzu. „Für mich ist es die immersivste Art zu spielen. Also gehen wir wirklich voll auf diese Vision von ‚Erinnere dich an den Film, erinnere dich daran, dass du nach Pandora wolltest‘. Jetzt kannst du nach Pandora gehen und dafür brauchten wir die beste Wettersimulation, Regen, Tiere und das beste Rendering, denn je technisch hervorragender es ist, desto besser kann es Sie von dort aus in die Welt von Pandora führen.“

Und weiter: „Im Hinblick auf eine neue Konsolengeneration bietet uns die verbesserte [Hardware] einfach so viele Möglichkeiten, sicherzustellen, dass das Spiel so immersiv wie möglich ist. Also ein paar Beispiele: Wir haben ein komplett neues Beleuchtungssystem, das auf Raytracing basiert, und ich denke, es ist ein dramatischer Qualitätssprung, der einem das Gefühl gibt, es sei ein echter Ort.“

„Ein winziges Beispiel ist, dass es tatsächlich mit der Durchsichtigkeit der Blätter umgehen kann […], sodass es herausfinden kann, wie viel Licht durch die Blätter reflektiert wird, wie gefärbt es ist und alles andere. Sie erhalten schöne Reflexionen und Anblicke für das Wasser, sogar bis zu den volumetrischen Wolken am Himmel – sie erhalten tatsächlich auch eine korrekte Beleuchtung.“

„Avatar: Frontiers of Pandora“ wird im Laufe des kommenden Jahres für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia erscheinen.

