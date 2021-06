Black Desert: Neue Charakterklasse Corsair vorgestellt

Die Korsarin ist die 23. spielbare Klasse in „Black Desert“.

Obwohl „Black Desert“ bereits seit März 2016 erhältlich ist, bekommt es weiterhin neue Inhalte spendiert. Kürzlich wurde eine neue Charakterklasse namens Corsair (dt. Pirat/Seeräuber) angekündigt, wodurch euch bald 23 verschiedene Klassen zur Auswahl stehen. Die Korsarin wird bald in den See stechen und das Spiel von Entwicklerstudio Pearl Abyss unsicher machen.

Segelt über die sieben Weltmeere

Als Corsair seid ihr auf dem Meer zuhause. Deshalb könnt ihr auch länger als eure Konkurrenten unter Wasser atmen und seid sowohl an Land als auch im Wasser eine Bedrohung. Die Schnelligkeit der Korsarin kommt euch dabei auch beim Schwertkampf zugute, den sie durch eine Meereskugel ergänzt. Diese verleiht ihr die Kräfte der See und kann sie sogar in eine Meerjungfrau verwandeln.

Als Corsair stehen euch vier Fähigkeiten zur Verfügung: Piratentricks, Wellenschlag, Wellenreiten und Steigende Welle. Durch die Piratentricks könnt ihr Gegner mit einem Seil zu euch heranziehen oder es zum Ausweichen und Kontern nutzen. Den Wellenschlag gibt es in zwei Varianten, eine fügt Luftschaden zu und die andere sorgt für einen Knockdown-Effekt.

Dank des Wellenreitens surft ihr auf eure Gegner zu, bei verbesserter Fähigkeit könnt ihr euch zudem in eine Meerjungfrau verwandeln und dadurch mehr Strecke zurücklegen. Die Steigende Welle sorgt ebenfalls für diese Verwandlung und beschwört einen gefährlichen Tsunami herauf.

Mehr zum Thema: Black Desert: PS5-Unterstützung und Spielstand-Transfer bestätigt

Die neue Charakterklasse ist ab dem 29. Juni verfügbar und bringt nochmal frischen Wind in die Segel von „Black Desert“. Das kommende Update bietet euch zusätzlich den Saison-Server, auf dem ihr eure Charaktere schneller aufleveln könnt. Außerdem erwarten euch dort bis zum 25. August exklusive Quests, Fortschrittsboxen und ein Erfahrungspunkte-Bonus, sodass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um sich ins Abenteuer zu stürzen.

Corsair Reveal Trailer:

Quelle: PlayStation Blog

