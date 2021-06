Demon Slayer: Europa-Release bestätigt + Adventure Mode Trailer

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles" wird dieses Jahr auch hierzulande noch erhältlich sein. Darüber hinaus veröffentlichten die Entwickler einen neuen Trailer, der den Adventure Mode in den Fokus rückt.

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles" erscheint unter anderem für PS4 und PS5.

Nachdem zuletzt neue Details zum Anime-Videospiel „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles“ enthüllt wurden, sind mittlerweile weitere Informationen zum Game bekannt. Der Titel wird dieses Jahr auch offiziell seinen Weg zu uns in den Westen finden. Darüber hinaus wurde heute ein neuer Trailer veröffentlicht, der einen Einblick in den Adventure Mode gewährt.

Demon Slayer: Adventure Mode lässt euch Story der Anime-Vorlage nachspielen

Das neue Video zeigt entsprechend verschiedene Elemente, die euch im Adventure Mode des Games erwarten. Dazu zählen unter anderem kurze Erkundungsabschnitte und natürlich Kämpfe gegen allerlei dämonische Gegner. Zu sehen sind des Weiteren Ausschnitte aus mehreren Zwischensequenzen, die dem Look der Anime-Serie sehr nahe kommen. Insgesamt dürft ihr im Videospiel die Story der 1. Anime-Staffel sowie die Handlung des Kinofilms nachspielen.

Darüber hinaus wird der Titel ebenfalls einen Versus Mode beinhalten, in dem es möglich sein wird, mit zwei Figuren ein Tag Team zu erstellen und sich mit diesen in effektgeladenen Arenakämpfen zu beweisen. Im Ganzen stehen euch 18 Charaktere zur Verfügung, von denen einige auch aus dem Spin-off „Chuukou Ikkan!! Kimetsu Gakuen Monogatari“ stammen. Außerdem wurde ebenso ein Onlinemodus für zwei Spieler bestätigt.

Wie eingangs bereits erwähnt, wurde mittlerweile auch bestätigt, dass „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles“ ebenfalls bei uns im Westen erscheinen wird. Sega springt als Publisher für den internationalen Release ein und veröffentlicht das Spiel in einer Standardversion (physisch und digital) und einer Digital Deluxe Edition. Auf eine Limited Edition, die in Japan nur für PS4 erscheint, müssen wir verzichten.

„Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles“ erscheint am 15. Oktober 2021, nur einen Tag nach seinem Japan-Release, in Deutschland für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC (via Steam).

Werdet ihr euch „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles“ holen?

