PlayStation Now: Im Juli 2021 mit diesem PS4-Exklusiv-Hit und mehr?

Mit einer Promotion-Grafik wurden offenbar die Titel bestätigt, die in diesem Monat den Weg in den PlayStation Now-Service finden werden. Mit von der Partie ist unter anderem ein alter Bekannter.

"God of War" nimmt erneut Kurs auf PlayStation Now.

Wenig überraschend werden PlayStation Now-Abonnenten auch in diesem Monat mit einem Schwung frischer Titel bedacht.

Welche Spiele im Juli 2021 geboten werden, könnte ein Blick auf eine entsprechende Promotion-Grafik verdeutlichen, die auf Facebook entdeckt wurde. Wie sich dieser entnehmen lässt, ist in diesem Monat ein Titel mit von der Partie, der in der Vergangenheit bereits ein Bestandteil von PlayStation Now war und nun ein Comeback feiert. Die Rede ist vom 2018 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlichten „God of War“, in dem ihr der Geschichte von Kratos und seinem Sohn Atreus in der Nordischen Mythologie folgt.

Western-Abenteuer, japanische Action-Kost und mehr

Bei „God of War“ bleibt es natürlich nicht. Ebenfalls geboten wird demnach Rockstar Games‘ Open-World-Western „Red Dead Redemption 2“, der bis zum 1. November 2021 in den PlayStation Now-Dienst aufgenommen wird. „Judgment“ hingegen, das bei den „Yakuza“-Machern von Sega entstand, kann bis zum 4. Oktober 2021 via PlayStation Plus gespielt werden.

Zum Thema: PS Plus Juli 2021: Liste der neuen „Gratis Games“ für PS5 und PS4

Wer hingegen auf der Suche nach knackiger Action-Kost sein sollte, kommt bei „Nioh 2“ auf seine Kosten, während „Moving Out“ auf der einen und „Team Sonic Racing“ auf der anderen Seite unterhaltsame Multiplayer-Action versprechen. Beachtet aber bitte, dass eine offizielle Bestätigung des Juli-Line-Ups noch aussteht.

Während ein Monats-Abo von PlayStation Now mit 9,99 Euro zu Buche schlägt, kann ein Jahres-Abo zum Preis von 59,99 Euro erworben werden. Der Dienst ermöglicht euch das Streaming oder den direkten Download einer Vielzahl von Titeln und wir monatlich durch neue Titel erweitert.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PlayStation Now