Returnal: Update 1.4.1 behebt Problem mit defekten Spielstände und mehr

"Returnal": Entwickler beheben weitere Fehler.

Zum Start in die neue Woche steht ein frisches Update bereit, das den exklusiv für die PlayStation 5 erhältlichen Action-Titel „Returnal“ auf die Version 1.4.1 hebt.

Offiziellen Angaben zufolge werden mit dem Patch diverse Fehler behoben, mit denen „Returnal“ zuletzt noch zu kämpfen hatte. Allen voran wurde der Bug in Angriff genommen, der in seltenen Fällen dazu führen konnte, dass eure Spielstände beschädigt wurden und nicht mehr korrekt gelesen werden konnten. Dieser Fehler gehört laut den Entwicklern von Housemarque nun der Vergangenheit an.

Weitere Fehlerbehebungen in der Übersicht

Ebenfalls behoben wurde das Problem, das verhinderte, dass die täglichen Herausforderungen in „Brüchiges Ödland“ wie vorgesehen abgeschlossen werden können. Weiter weisen die Entwickler von Housemarque darauf hin, dass die folgenden Trophäen nun durch ein erneutes Durchspielen des Akt-3-Endes freigespielt werden können: „Atropinisches Überleben“, „Willkommen zu Hause“ und „Sünden der Mutter“.

Abschließend wurden die teilweise fehlerhafte Darstellung von neuen Gegenständen beim Scannen sowie der Fehler, der zum Spawn von falscher Beute in der täglichen Herausforderung führte, aus der Welt geschafft.

„Returnal“ erschien im April dieses Jahres für die PlayStation 5 und soll laut Housemarque den Grundstein für weitere große Projekte des finnischen Studio legen.

