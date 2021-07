One Piece Odyssey: Bandai Namco sichert sich Trademark in Japan

Ein heute veröffentlichter Trademarkeintrag deutet darauf hin, dass Bandai Namco Entertainment an einem neuen Anime-Videospiel arbeiten könnte, das auf den Namen "One Piece Odyssey" hört.

"One Piece: World Seeker" erschien unter anderem für die PlayStation 4.

Das Piraten-Epos „One Piece“ ist nicht nur als Manga und Anime überaus erfolgreich, sondern brachte in seiner Geschichte ebenfalls schon zahlreiche Videospiel-Umsetzungen hervor. Laut eines Berichts von Gematsu tauchte kürzlich ein Markenschutzeintrag in Japan auf, der auf ein neues Produkt namens „One Piece Odyssey“ verweist.

One Piece Odyssey: Neues Videospiel zum Anime-Hit in Entwicklung?

Besagte Trademark wurde von Bandai Namco Entertainment, die in der Vergangenheit für diverse Videospiele zu den Abenteuern rund um Monkey D. Ruffy und seinen Freunden verantwortlich zeichneten, und dem Shueisha-Verlag angemeldet, der den Manga zum Fantasy-Abenteuer veröffentlicht. Der Markenschutz wurde bereits am 17. Juni 2021 von beiden Unternehmen eingereicht, doch erst heute wurde es offiziell veröffentlicht.

Denkbar wäre, dass es sich bei „One Piece Odyssey“ um ein neues Videospiel zum Anime-Hit handeln könnte, das sich gegenwärtig bei Bandai Namco Entertainment in Entwicklung befindet. Die letzten beiden großen Games zur Anime-Reihe waren das von Ganbarion entwickelte Action-Adventure „One Piece: World Seeker“ von 2019 und das Actionspiel „One Piece: Pirate Warriors 4“ von 2020, welches im Studio Omega Force entstand.

Darüber hinaus beantragte Bandai Namco Entertainment in Europa am 25. Juni 2021 zwei weitere Trademarks zu „MHUI“ und „MHUR“. Gematsu vermutet, dass es sich hierbei um neue Videospiele basierend auf dem Superhelden-Anime „My Hero Academia“ handeln könnte. Die letzten beiden Prügelspiele zur Reihe, „My Hero One Justice“ und „My Hero One Justice 2“, wurden 2018 beziehungsweise 2020 veröffentlicht.

Zum Thema: One Piece Pirate Warriors 4: Termin zum Wano Country Pack enthüllt – Neue Trailer zu Kozuki Oden und Okiku

Da weitere Informationen zu diesen neuen Trademarks gegenwärtig noch ausstehen, bleibt vorerst abzuwarten, woran Shueisha und Bandai Namco Entertainment derzeit gemeinsam arbeiten.

