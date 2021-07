GTA Online: In dieser Woche mit neuen Überlebenkämpfe und mehr

Ab sofort stehen in der Welt von "GTA Online" die Inhalte und Boni der Woche bereit. Freuen dürft ihr euch unter anderem über sieben neue Überlebenkämpfe und die damit verbundenen Belohnungen.

"GTA Online": Die Inhalte der Woche stehen bereit.

In einer aktuellen Mitteilung stellten die Entwickler von Rockstar Games die Inhalte der Woche vor, die ab sofort in der Welt von „GTA Online“ auf euch warten.

In den Mittelpunkt rücken dieses Mal die sieben neuen Überlebenskämpfe, die euch in dieser Woche mit der doppelten Anzahl an Erfahrungspunkten und GTA-Dollar belohnen. Darüber hinaus wandern für den ersten Abschluss eines Überlebenskampfes 100.00 GTA-Dollar auf euer Konto. Die dreifachen Belohnungen hingegen warten beim Abschluss von Events im freien Modus und Herausforderungen.

Zum Thema: Red Dead Online: Termin zu Blood Money – Die Boni der Woche in der Übersicht

Während der Vapid Retinue Mk II als Hauptpreis am Glücksrad ergattert werden kann, erhaltet ihr die übergroße Sonnenbrille im Sonnenuntergangs-Design, wenn ihr eine Exportanfrage für Simeon abschließt. Schnäppchenjäger dürfen sich in dieser Woche ebenfalls freuen und bekommen 40 Prozent auf alle Garagen, auf den Western Cargobob, das Kraken-Tauchboot, den Lampadati Toro und den Vapid Slamtruck eingeräumt.

30 Prozent Rabatt warten zudem beim Kauf der P-45 Nokota, der V-65 Molotok, der R-10 Bombushka, des HVY Vetir und des Übermacht Revolter. Anbei die offizielle Übersicht der neuen Prime-Boni.

Die Prime-Boni der Woche in der Übersicht

Boni mit Prime Gaming: Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA-Dollar, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen. Rabatte mit Prime Gaming: 70 Prozent auf die Buckingham Valkyrie sowie 80 Prozent auf den Dinka Sugoi

Quelle: Pressemitteilung

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA Online