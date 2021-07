Where the Heart Leads: Narratives Adventure für die PS4 veröffentlicht – Neuer Trailer

Wie die Entwickler der Armature Studios bekannt gaben, ist das narrative Abentuer "Where the Heart Leads" ab sofort für die PlayStation 4 erhältlich. Begleitet wird der Release von einem ausführlichen Launch-Trailer.

"Where the Heart Leads" ist ab sofort für die PS4 erhältlich.

In einer aktuellen Mitteilung wiesen die Indie-Entwickler der Armature Studios darauf hin, dass ihr Story-Adventure „Where the Heart Leads“ mit sofortiger Wirkung auch für die PlayStation 4 erhältlich ist.

„Where the Heart Leads“ verspricht laut offiziellen Angaben eine spannende surreale Erfahrung, die den Spielern lange in Erinnerung bleiben soll. Um den Spielern einen Eindruck von dem zu vermitteln, was auf die zukommt, und gleichzeitig Lust auf mehr zu machen, stellten die Armature Studios passend zum heutigen Release für die PlayStation 4 einen rund drei Minuten langen Launch-Trailer zu „Where the Heart Leads“ bereit.

Ein Reich jenseits eurer Vorstellungskraft

Die Geschichte von „Where the Heart Leads“ dreht sich um den Ehemann und Vater Whit Anderson, der in einer schicksalhaften Nacht in ein Erdloch steigt, um den Hund seiner Familie aus einer misslichen Lage zu befreien. Whit taumelt in die Dunkelheit und gelangt in ein Reich jenseits seiner Vorstellungskraft, in dem Augenblicke aus seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sich traumartig offenbaren. Indem Whit über seine Vergangenheit spricht, erhält er die Möglichkeit, diese zu verändern.

Im Laufe des Abenteuers stellt sich die Frage, welche Entscheidungen seines Lebens man noch einmal treffen und welche man lieber rückgängig machen würde. „Treffen Sie Tausende von Entscheidungen und erleben Sie Dutzende möglicher Ausgänge, während Sie Whits gewundene, erhebende und manchmal herzzerreißende Geschichte durchreisen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

