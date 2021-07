Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare und Update veröffentlicht – Launch-Trailer

"Streets of Rage 4" hat eine neue Erweiterung und ein kostenloses Update erhalten. Damit flossen neue Inhalte in das Spiel. Ein Trailer liefert einen Einblick.

„Streets of Rage 4“ hat einen neuen DLC erhalten, mit dem Mr. X Nightmare den Weg in das Spiel fand. Veröffentlicht wurde die Erweiterung für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PC. Interessenten zahlen 7,99 Euro bzw. dank eines temporären Rabattes im PSN momentan nur 7,19 Euro. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen Trailer zum Neuzugang.

Der DLC fügt „Streets of Rage 4“ neue Features hinzu, die laut Hersteller mehrere Bereiche umfassen. Dazu zählen:

Charaktere : Estel Aguirre, Max Thunder und Shiva

: Estel Aguirre, Max Thunder und Shiva Überlebensmodus : Wiederholbare Herausforderung, in der Kämpfer endlose Wellen von Gegnern niederstrecken und Perks verdienen.

: Wiederholbare Herausforderung, in der Kämpfer endlose Wellen von Gegnern niederstrecken und Perks verdienen. Moves : Wer den Angriffen von Survival trotzt, schaltet dauerhaft neue Moves frei, die in allen Modi verwendet werden können.

: Wer den Angriffen von Survival trotzt, schaltet dauerhaft neue Moves frei, die in allen Modi verwendet werden können. Waffen : Fortschritte schalten neue Waffen im neuen Trainingsmodus sowie in der Galerie frei.

: Fortschritte schalten neue Waffen im neuen Trainingsmodus sowie in der Galerie frei. Ranglisten : In den Ranglisten werden die besten Kämpfe der Community festgehalten.

: In den Ranglisten werden die besten Kämpfe der Community festgehalten. Musik: Mit der Originalmusik von Tee Lopes gibt es weitere Grooves.

Kostenloses Update

Mit einem ebenfalls veröffentlichten kostenlosen Update kommen laut Hersteller ein detailliertes Trainingssystem, Farbpaletten-Optionen, ein New Mania+-Schwierigkeitsgrad sowie Verfeinerungen und Balancing-Änderungen in das Spiel. Sie basieren auf dem Feedback der Community, heißt es.

Mehr zu Street of Rage 4:

„Streets of Rage 4“ verweilt seit 2020 auf dem Markt und wurde seit dem Launch mehr als 2,5 Millionen Mal heruntergeladen. Der Titel enthält neue und wiederkehrende Charaktere, handgezeichnete Grafiken, verschiedene Kampffähigkeiten und -mechaniken, Retro-Pixel-Charaktere, die freigeschaltet werden können, und einen Soundtrack als Hommage an den Sound und den Stil der Originalspiele.

Nachfolgend ein Trailer zur neuen Erweiterung für „Street of Rage 4“:

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Streets of Rage 4