Netflix: Könnten PlayStation-Exklusivspiele im Programm des Streaming-Dienstes auftauchen?

Vor kurzem berichteten die Redakteure von Bloomberg, dass der Streaming-Gigant Netflix ab dem nächsten Jahr auch in die Videospielbranche einsteigen könnte. Nachdem Mike Verdu, der in der Vergangenheit bereits bei Electronic Arts, Zynga und Oculus gearbeitet hatte, bei Netflix angeheuert hat, scheint das Unternehmen ein Oberhaupt für die Gaming-Abteilung gefunden zu haben.

Demnach wird Netflix als Konkurrent zum Xbox Game Pass einsteigen und eine Vielzahl an Spielen anbieten. Auf dem ersten Blick könnten Netflix die exklusiven Spiele fehlen, die die Konkurrenz zu bieten hat. Schließlich bietet Microsoft alle Xbox-Exklusivtitel schon zum Launch im Game Pass an.

Allerdings könnte der Dataminer Steve Moser auf ein sehr interessantes Detail gestoßen sein. Als er die Daten der iOS-App des Streaming-Dienstes durchforstete, fand er unter anderem ein Logo für „N Game“, ein Haiflossen-Icon und vor allem Bilder des DualSense-Controllers und des Action-Adventures „Ghost of Tsushima“.

Dies bringt die Gerüchteküche zum Kochen. Könnte es sein, dass PlayStation mit Netflix zusammenarbeitet, um die Exklusivspiele der Japaner anzubieten? Dies wäre ein großer Pluspunkt für Netflix, wenn man sich Spiele wie „The Last of Us: Part 2“, „God of War“ und weitere bekannte Titel sichern könnte. Das Bild des DualSense-Controllers lässt auch vermuten, dass PlayStation 5-Spiele wie „Horizon: Forbidden West“, „Ratchet & Clank: Rift Apart“ oder „Returnal“ in das Programm aufgenommen werden könnten.

Jedoch sollte man nicht vergessen, dass es sich hierbei lediglich um ein Gerücht handelt. Eine offizielle Ankündigung seitens der beiden Unternehmen steht noch aus. Nichtsdestotrotz kann man munter spekulieren, ob die Zusammenarbeit für Sony Interactive Entertainment Sinn ergeben würde und ob dies für den Xbox Game Pass eine Konkurrenz sein könnte.

Sobald offizielle Informationen zu Netflixs Bemühungen im Gaming-Bereich mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Würdet ihr PlayStation-Spiele bei Netflix bevorzugen? Verratet es uns in den Kommentaren!

Netflix’s gaming feature has a current working name of “Shark” and is represented by this image in their iOS app: a shark fin. Could an image of PS5 controllers and Sony’s Ghost of Tsushima (director’s cut coming Aug. 20th) indicate a partnership with $SONY? Cc @HedgeyeComm $NFLX pic.twitter.com/FLghlRlu20

— Steve Moser (@SteveMoser) July 15, 2021