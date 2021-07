Faraday Protocol: Der Releasetermin und ein Trailer zum Story-Puzzler

"Faraday Protocol" erscheint im August 2021.

In Zusammenarbeit mit Deck13 bereiten die Entwickler von Red Koi Box aktuell die Veröffentlichung des Puzzlers „Faraday Protocol“ vor.

Wie die beiden Studios heute bekannt gaben, wird „Faraday Protocol“ ab dem 12. August 2021 für den PC (via Steam & GOG), die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch erhältlich sein. Passend zu dieser Ankündigung steht auch ein neuer Trailer zum Puzzler bereit, der euch Eindrücke aus dem Spielgeschehen liefert und euch so einen genaueren Blick auf „Faraday Protocol“ ermöglicht.

Die Geheimnisse des Planeten Cunor

„Faraday Protocol“ erzählt die Geschichte von Raug Zeekon, einem interestellaren Archäologen auf dem Planeten Cunor. Dieser wurde losgeschickt, um die Quelle eines mysteriösen Signals zu untersuchen, das aus einem unerforschten Sternensystem gesendet wurde. An einem geheimnisvollen Ort werden ihr dabei von der fremden Stimme „Opis“ begrüßt.

„Opis stellt euch vor viele verschiedene Puzzles und Herausforderungen, die ihr bestehen müsst, um eure Erkundungen fortsetzen zu können. Löst diese verzwickten Rätsel, in dem ihr das Bia-Tool nutzt, mit dem ihr verschiedene Energiequellen absorbieren und umverteilen könnt“, so die offizielle Beschreibung des Puzzlers weiter.

Im Kern von „Opis“ liegt laut Entwicklerangaben ein Mysterium verborgen, das nur darauf wartet, von euch entdeckt und gelöst zu werden.

