F1 2021 für PS5: Statement zur Deaktivierung von Raytracing

Der erste große Post-Launch-Patch für „F1 2021“ hat aus der PS5-Version vorübergehend das Raytracing entfernt. Den Patchnotes zufolge war sich das Studio der Performance-Probleme auf der Sony-Konsole bewusst und kam zu dem Schluss, dass die Probleme auf den Raytracing-Effekt zurückzuführen sind.

Rückkehr mit einem Update

Um dies zu beheben, hat das Team „die schwierige Entscheidung getroffen“, das Feature „vorübergehend zu deaktivieren“, um die Stabilität von „F1 2021“ zu erhöhen. Codemasters möchte das Raytracing so schnell wie möglich wieder aktivieren und wird ein Update bereitstellen, sobald es fertig ist.

„Wir sind uns bewusst, dass das Spiel bei einer begrenzten Anzahl von Benutzern auf der PS5 in Bezug auf Raytracing instabil ist. Aus diesem Grund haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, es vorübergehend zu deaktivieren, um die Stabilität zu verbessern. Wir beabsichtigen, diese Funktion so schnell wie möglich wieder zu aktivieren und werden zu gegebener Zeit ein Update zur Verfügung stellen“, so der genaue Wortlaut.

Die Xbox Series X- und PC-Versionen des Spiels werden weiterhin Raytracing unterstützen, da das Problem nur auf der PS5-Version aufzutreten scheint. Der neuste Patch behebt außerdem ein Problem, bei dem Spieler auf allen Formaten beschädigte Speicherdateien erhielten, wenn sie die Lackierung ihres Fahrzeugs bearbeiteten.

An anderer Stelle wurde ein Vergleich der einzelnen Fassungen von „F1 2021“ veröffentlicht, ohne dass auf den New-Gen-Konsolen signifikante Unterschiede zu erkennen sind. Auch die Ladezeiten unterscheiden sich kaum voneinander. Bei der Last-Gen-Hardware dominiert die Xbox One X. Die entsprechenden Videos könnt ihr euch nachfolgend anschauen. Weitere Meldungen zu „F1 2021“ sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

