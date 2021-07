Alice: American McGee hat die Hoffnungen auf einen neuen Titel nicht aufgegeben

American McGee hofft weiter auf ein Comeback von "Alice".

Wie bereits im Vorfeld des Events von mehreren Quellen bestätigt, nutzte Electronic Arts die gestrige „EA Play Live 2021“-Veranstaltung, um das Remake zu „Dead Space“ offiziell anzukündigen.

Eine Ankündigung, die natürlich auch American McGee zur Kenntnis genommen hat. Und das sehr wohlwollend, wie er in einem aktuellen Tweet ausführte. Laut American McGee verdeutliche die Ankündigung nämlich, dass Electronic Arts definitiv gewillt ist, ältere Serien zurückzubringen. Somit steige auch die Hoffnung, dass die „Alice“-Marke irgendwann ein Comeback feiern könnte.

American McGee dazu: „Während ich (und Alice-Fans) es gerne gesehen hätte, dass das nächste EA-Horror-Projekt ein neuer Alice-Titel gewesen wäre, bringt uns das Ganze zumindest einen Schritt weiter. Irgendwann in der Zukunft werden die Verantwortlichen bei EA rufen: Wir brauchen mehr Produkte! Und jemand wird antworten: Alice? Wir werden dann bereit sein“.

Zum Thema: Alice 3: American McGee möchte Arbeiten am dritten Teil aufnehmen – und braucht die Unterstützung der Fans

Neu sind Aussagen dieser Art übrigens nicht. In den vergangenen Jahren meldete sich American McGee immer wieder mit dem Wunsch nach einem neuen „Alice“-Abenteuer zu Wort und versuchte, dafür auch die Community einzuspannen. So forderte er die Anhängerschaft auf, sich bei Electronic Arts für einen Nachfolger zu „Alice: Madness Returns“ einzusetzen.

Bisher leider vergeblich…

While I (and Alice fans) would have liked the next @EA horror project to be a new „Alice“ game… this does at least move us forward in line.

At some point in the future, execs at EA will shout „need moar product!“ and someone will reply, „Alice?“ And we’ll be ready! https://t.co/uCvDgnCeg2

— ⚓ American McGee 🏴‍☠️ (@americanmcgee) July 23, 2021