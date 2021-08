Großbritannien: PS5 mit Abstand die erfolgreichste Konsole im Juli

PS5: Im Juli die erfolgreichste Konsole in Großbritannien.

Vor wenigen Tagen bedachte uns Sony Interactive Entertainment bereits mit neuen Erfolgsmeldungen zur PlayStation 5 und verkündete, dass sich die PlayStation der neuen Generation mittlerweile mehr als zehn Millionen Mal verkaufte und sich so zur am schnellsten verkauften PlayStation überhaupt entwickelte – aller Lieferengpässe zum Trotz.

Ergänzend dazu wies Christopher Dring von GamesIndustry.biz darauf hin, dass sich die PlayStation 5 in Großbritannien zur meistverkauften Konsole des Monats Juli 2021 aufschwang. Weiter heißt es, dass sich die PS5 auf der Insel im letzten Monat fast so oft verkaufte wie alle anderen Konsolen zusammen. Dabei profitierte die PlayStation 5 vor allem von den diversen Nachlieferungen der letzten Wochen.

„Die PS5 hatte im Juli einen weiteren großartigen Monat in Großbritannien. Sie verkaufte fast so viele Konsolen wie alle anderen Plattformen zusammen (fast)“, so Dring. Mit einem Blick auf das Abschneiden von Switch wurde ausgeführt: „Die Switch hat das ganze Jahr über jeden Monat die gleichen Zahlen gemacht. Im Juni ging es etwas nach oben. Nr.2 insgesamt. Gegenüber 2020 rückläufig, aber gegenüber 2019 stieg sie. Pandemie-Vergleiche machen die Sache schwierig.“

Zum Thema: PS5: Danksagung an die Community – Vorerst kein Ende der Lieferengpässe in Sicht

Zu den Absatzzahlen der Xbox Series X/S wurden keine Angaben gemacht. Aufgrund der Lieferengpässe rund um dem Globus sind Vergleiche zwischen den Konsolen der neuen Generation aber ohnehin recht schwierig. Und wie PlayStation-Boss Jim Ryan kürzlich einräumte, ist auf absehbare Zeit nicht mit einem Ende der Lieferengpässe zu rechnen.

„Obwohl die PS5 mehr Haushalte schneller erreicht hat als jede unserer vorherigen Konsolen, haben wir noch viel Arbeit vor uns, da die Nachfrage nach der PS5 weiterhin das Angebot übersteigt. Ich möchte, dass die Spieler wissen, dass wir uns weiterhin einzigartigen Herausforderungen auf der ganzen Welt stellen müssen, die unsere Branche und viele andere betreffen. Die Verbesserung der Lagerbestände hat für SIE weiterhin oberste Priorität“, hieß es hierzu.

PS5 had another great month in the UK during July. It sold almost as many consoles as all the other platforms combined (almost)

— Christopher Dring (@Chris_Dring) August 3, 2021