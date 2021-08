Carrion: Horror-Titel mit einem passenden Trailer für die PS4 angekündigt

"Carrion" erscheint 2021 für die PS4.

In der Vergangenheit wurde der Reverse-Horror-Titel „Carrion“ bereits für den PC, Nintendos Switch sowie die Xbox One veröffentlicht.

Lediglich die PlayStation 4 ging bisher leer aus. Dabei wird es allerdings nicht bleiben. Stattdessen kündigten der Publisher Curve Digital und die Entwickler der Phobia Game Studios „Carrion“ nun auch für die PlayStation 4 an. Der Release auf der Sony-Konsole wird im Laufe des Jahres erfolgen. Passend zu dieser Ankündigung zeigt sich das Horror-Abenteuer heute in einem neuen Trailer.

Horror einmal anders

Während die Spieler in Horror-Titeln für gewöhnlich in die Rolle von Überlebenden schlüpfen, dreht Phobia Games „Carrion“ den Spieß einmal um und räumt den Spielern die Kontrolle über ein geheimnisvolles Wesen ein. Mit diesem wird kurzerhand Jagd auf bedauernswerte Opfer gemacht.

„Schleiche dich an deine Peiniger heran und verschlinge sie, um in der Einrichtung, in der sie dich gefangen halten, Angst und Schrecken zu verbreiten. Wachse und entwickle dich, während du dein Gefängnis Stück für Stück zerstörst und auf dem Weg zu deiner Rache immer tödlichere Fähigkeiten entwickelst“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Anbei der offizielle PS4-Trailer zu „Carrion“.

