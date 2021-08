Project Zero: Darum gab es zum 20. Jubiläum keine Remastered-Sammlung

In diesen Wochen feiert die beliebte "Project Zero"-Serie ihren 20. Geburtstag. In einem aktuellen Interview erklärte Koei Tecmo Games' Produzent Keisuke Kikuchi, warum sich das Unternehmen dazu entschloss, das Jubiläum nicht mit überarbeiteten Neuauflagen der gesamten Reihe zu begehen.

"Project Zero" feiert sein 20. Jubiläum.

Wie der japanische Publisher Koei Tecmo Games vor wenigen Wochen bekannt gab, wird das Unternehmen den 20. Geburtstag der „Project Zero“-Reihe mit einem Re-Release von „Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ begehen.

In einem aktuellen Interview ging Produzent Keisuke Kikuchi auf die Planungen zum 20. Jubiläum von „Project Zero“ ein und merkte an, dass auch über eine Remastered-Sammlung der älteren Teile nachgedacht wurde. Im Endeffekt entschlossen sich die Verantwortlichen jedoch bewusst dazu, auf die Neuveröffentlichung von „Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ zu setzen, um der Reihe zu einem Comeback zu verhelfen.

Reaktionen der Spieler fielen positiv aus

Zur Möglichkeit, die älteren „Project Zero“-Abenteuer in Form einer Remastered-Sammlung zurückzubringen, führte Kikuchi aus: „Nein, zuallererst wollten wir uns darauf konzentrieren, dass eine große Anzahl von Spielern Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers, den neuesten Eintrag der Reihe, spielt. Dies liegt daran, dass wir sehr zuversichtlich sind, dass dieser Titel von denen akzeptiert wird, die die Project Zero-Reihe zum ersten Mal spielen.“

Und weiter: „Seit dem ursprünglichen Release von Priesterin des schwarzen Wassers im Jahr 2014 ist es lange her. Daher war ich ehrlich gesagt ziemlich besorgt. Ich habe mich jedoch über herzlichere Reaktionen gefreut, als ich es mir vorgestellt hatte. Wir erhielten großen Zuspruch von Leuten in Nordamerika, Europa und asiatischen Regionen, die diesen Titel zum ersten Mal spielen können. Ich habe das Gefühl, dass Horror im japanischen Stil wieder in Übersee akzeptiert wird.“

„Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ wird am 28. Oktober 2021 unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

