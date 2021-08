Project Zero: Produzent Kikuchi würde die Serie gerne fortsetzen

"Project Zero": Entwickler wünschen sich weitere Fortsetzungen.

Vor wenigen Wochen kündigte der japanische Publisher Koei Tecmo Games eine überarbeitete Version von „Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ für die aktuellen Konsolen an.

Geht es nach dem verantwortlichen Serien-Producer Keisuke Kikuchi, dann könnte die Portierung den Weg in eine hoffentlich erfolgreiche „Project Zero“-Zukunft ebnen. Wie Kikuchi in einem Interview mit der Famitsu ausführte, würde er die Reihe, um die es in den letzten Jahren leider recht still wurde, gerne fortsetzen. Der Haken an der Sache: Als Ankündigung weiterer Titel sollten die Aussagen des Japaners nicht verstanden werden.

Verkaufszahlen entscheiden über die weitere Entwicklung

Stattdessen möchten die Verantwortlichen von Koei Tecmo Games zunächst abwarten, wie die generalüberholte Fassung von „Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ bei den Spielern ankommt. Oder anders ausgedrückt: Die Verkaufszahlen der Umsetzung entscheiden darüber, ob und wie es mit der „Project Zero“-Reihe weitergehen wird.

Zur Frage, ob er zukünftig an weiteren „Project Zero“-Titeln arbeiten könnte, äußerte sich Keisuke Kikuchi wie folgt: „Hoffentlich. Dieses Mal stellen wir [die Priesterin des Schwarzen Wasser-Ports] als 20-jähriges Jubiläumsprojekt zur Verfügung. Dies wird für viele Spieler eine Gelegenheit, es zu spielen, und wir möchten es wirklich mit dem nächsten Titel verbinden.“

Die neue Version des ursprünglich im Herbst 2015 für die Wii U veröffentlichten „Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ erscheint am 28. Oktober 2021 die PS5, die Xbox Series X/S, die PS4, die Xbox One, Nintendo Switchs und den PC.

