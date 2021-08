Life is Strange True Colors: Der „Wavelength“-DLC im offiziellen Trailer vorgestellt

Mit "Wavelength" wurde bereits vor dem offiziellen Release des Adventures der erste DLC zu "Life is Strange: True Colors" angekündigt. Dieser zeigt sich zum Abschluss der Woche in einem offiziellen Trailer.

"Life is Strange: True Colors" erscheint im September 2021.

Mit „Life is Strange: True Colors“ geht die beliebte Adventure-Serie in wenigen Wochen in ihre nächste Runde. Für die Entwicklung des Titels ist das Studio Deck Nine Games verantwortlich, das bereits mit „Life is Strange: Before the Storm“ entsprechende Erfahrungen sammeln konnte.

Mit „Wavelength“ wurde bereits vor dem offiziellen Release der erste DLC zu „Life is Strange: True Colors“ angekündigt, der genau wie das Hauptspiel im kommenden Monat veröffentlicht wird. Zum Abschluss der Woche bedachten uns Square Enix und die Entwickler von Deck Nine Games mit dem ersten offiziellen Trailer zu „Wavelength“, der eine alte Bekannte in den Mittelpunkt rückt.

Ein Prequel zum Hauptspiel

Die Rede ist von Steph, mit der wir bereits in „Life is Strange: Before the Storm“ Bekanntschaft machten. „Wavelength“ versteht sich als ein Prequel zur Hauptgeschichte von „True Colors“ und zeigt Steph, die sich mittlerweile in Haven Springs niedergelassen hat und ihren Lebensunterhalt als DJ in einem örtlichen Plattenladen bestreitet.

In „Wavelength“ werden wir unter anderem erfahren, wie es Steph nach Haven Springs verschlagen hat und wie die junge Protagonistin versucht, Anrufern bei ihren Problemen zu helfen. „Wavelength“ wird ab dem 30. September 2021 für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die PlayStation 5 erhältlich sein.

„Life is Strange: True Colors“ hingegen erscheint bereits am 10. September 2021.

