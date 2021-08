Dead by Daylight: Stranger Things-Inhalte verschwinden aus dem Store

"Dead by Daylight": Der asymmetrische Multiplayer-Titel von Behaviour Interactive.

Nachdem die „Dead by Daylight“-Community in den vergangenen Monaten regelmäßig mit neuen Inhalten bedacht wurde, werden in wenigen Monaten Inhalte aus dem Ingame-Store entfernt.

Die Rede ist vom Content auf Basis der „Stranger Things“-Marke. Laut den verantwortlichen Entwicklern von Behaviour Interactive wird die „Hawkins National Laboratory“-Karte am 17. November 2021 komplett aus der Map-Rotation entfernt und kann dementsprechend nicht mehr gespielt werden. Darüber hinaus verschwinden Nancy, Steve und der Demogorgon aus dem Ingame-Store. Nach dem Kauf können die Charaktere aber zumindest weiterhin gespielt werden.

Allem Anschein nach können wir uns schon in Kürze über den nächsten prominenten Neuzugang freuen. Die Rede ist von Pinhead aus der bekannten „Hellraiser“-Reihe. Für die entsprechenden Gerüchte sorgten die Entwickler von Behaviour Interactive mit einem kürzlich veröffentlichten Teaser-Clip. In diesem entdecken die Spieler diverse vermeintliche Hinweise auf die „Hellraiser“-Franchise.

Da eine offizielle Bestätigung beziehungsweise Ankündigung seitens Behaviour Interactive noch aussteht, sollten die aktuellen Gerüchte vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Sollten sich weitere Details zu diesem Thema ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

„Dead by Daylight“ ist für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und Nintendos Switch erhältlich. Darüber hinaus wurde der asymmetrische Multiplayer-Titel für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S optimiert.

