PSN Store Deals: Indie-Angebote und Spiele unter 20 Euro

Auch die Ultimate Edition von "FIFA 21" ist im Angebot.

Sony hat im PlayStation Store an der Preisschraube gedreht. Mehr als 1.500 Angebote können dort entdeckt werden, darunter viele Indies und kleinere Spiele. Gültig sind die reduzierten Preise bis zum 2. September 2021. Nachfolgend seht ihr einige Preisbeispiele.

Im Angebot ist mal wieder „Amnesia Rebirth“. Für 14,24 statt 28,49 Euro könnt ihr zuschlagen. Dieser Preis wurde zuletzt Mitte Juli erreicht. Ebenfalls im Angebot ist „Asterix And Obelix XXL: Romastered“. 19,99 statt 39,99 Euro werden fällig. Seit März 2021 sank der Preis im Rahmen von Sales wiederholt auf diesen Betrag.

FIFA 21, Haven und mehr

Dass auch kostspieligere Titel aufgenommen wurden, verdeutlicht diefür PS4 und PS5. Im Rahmen des Sales zahlt ihr dafür 24,99 statt 99,99 Euro. Im PSN ist es der bislang beste Preis für die erweiterte Version der Fußballsimulation.kann wie schon im vergangenen Mai für 17,49 statt 24,99 Euro gekauft werden. Im Fall vonsind es 13,19 statt 21,99 Euro. PS Plus-User zahlen nur 10,99 Euro. Günstiger war der Titel im PlayStation Store noch nicht zu haben.

Falls ihr ein Interesse an „Streets of Rage 4“ habt: 14,99 statt 24,99 Euro ist euer Preis im Zuge des jüngsten PSN-Sales. „Turok“ könnt ihr für 11,99 Euro in euren Besitz bringen. Der Rabatt liegt bei 40 Prozent. Beim Kauf der „Borderlands Legendary Collection“ spart ihr derzeit 60 Prozent. Seit Ende 2020 ist es bereits die siebte temporäre Preissenkung auf 19,99 Euro. 25 Prozent Rabatt gibt es auf die „Bioshock Infinite: The Complete Edition“. Auch hier wurden die 14,99 Euro schon mehrfach erreicht.

Die „The Incredible Adventures Of Van Helsing 3 Deluxe Edition“ ist erstmals für 5,94 Euro zu haben. Regulär kostet der Titel mit 16,99 Euro ganze 65 Prozent mehr. „Snowrunner“ schlägt mit 19,99 statt 39,99 Euro zu Buche. „Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ kostet 19,99 statt 49,99 Euro.

Auch für weniger als einen Euro werdet ihr im Rahmen des neusten PSN-Sales fündig. „One Strike“ wurde von 4,99 Euro auf 1,99 Euro gesenkt. PS Plus-User zahlen sogar nur 99 Cent. „Not Not A Brain Buster“ wechselt für 0,49 (Plus) bzw. 0,99 statt 1,99 Euro den Besitzer. Auch „Mana Spark“ bekommt ihr ab 99 Cent, sofern ihr ein PS Plus-Mitglied seid. Der reguläre Preis liegt bei 9,99 Euro.

Weitere Spiele im Angebot:

Übersichten im PlayStation Store

Das war längst nicht alles. Die Übersichten über die neuen Angebote im PlayStation Store, die auch auf dem PlayStation Blog aufgelistet sind, öffnen sich nach Klicks auf die folgenden Links:

Die allgemeine Angebote-Kategorie im PlayStation Store findet ihr hier.

Eine kleine Erinnerung: Die August-Games für PS Plus wurden vor zwei Wochen freigeschaltet. Auch die neuen Spiele für PlayStation Now stehen seit Beginn des Monats fest.

