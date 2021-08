Ghost of Tsushima: Speicherstand von PS4 auf PS5 übertragbar – So funktionierts

Im Menü findet ihr einen neuen Eintrag, der euch den Transfer ermöglicht.

„Ghost of Tsushima“, das im vergangenen Jahr zunächst für die PS4 veröffentlicht wurde, ist für Sony und Sucker Punch ein großer Erfolg. Grund genug, dachten sich die Unternehmen offenbar, um den Samurai-Titel mit dem Director’s Cut auf die PS5 zu hieven.

Zu den Inhalten der aktualisierten und inhaltlich ausgebauten Fassung zählen eine neue Erweiterung sowie aktualisierte technische Funktionen für die PS5-Version. Doch wie müssen Spieler vorgehen, die von der PS4 auf die PS5 umsteigen und die Speicherstände mitnehmen möchten? Auf Twitter sorgte Sucker Punch für eine Erklärung.

Für die Integration des Speicherstandes steht im Menü des Director’s Cut von „Ghost of Tsushima“ eine Option zur Verfügung. Zuvor müsst ihr den PS4-Speicherstand auf die PS5 kopieren, was im Fall der PS Plus-User recht komfortabel über das Cloud-Saving erfolgen kann.

Sucker Punch schreibt dazu: „Um einen PS4-Speicherstand in den Ghost of Tsushima Director’s Cut auf PS5 zu übertragen, musst du ihn auf deinem PS5-Speicher haben und im Menü ‚PS4-Konsolenspeicher übertragen‘ auswählen. “ Der Entwickler empfiehlt, zuerst den neuesten Patch herunterzuladen. „Wenn du ein PS Plus-Mitglied mit Cloud-Speicherständen bist, lade sie vor dem Übertragen lokal herunter“, so die weiteren Worte.

Im Anschluss an die Übertragung des Speicherstandes könnt ihr die Trophäen im Director’s Cut erneut absahnen. Nach dem Start des Spiels sollten sie zügig erscheinen, wie Sucker Punch im folgenden Tweet zu verstehen gibt:

When you transfer your PS4 save to #GhostOfTsushima Director’s Cut on PS5, you’ll be able to re-earn Trophies you previously unlocked on PS4! 🏆

After transferring your save, when you load into your game the PS5 trophies should begin to appear. pic.twitter.com/WGXjG81Gyq

