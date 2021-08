Splitgate: Beta erreicht neuen Meilenstein – „Spannende News“ auf der Gamescom

"Splitgate": Die offene Beta des Shooters erfreut sich großer Beliebtheit.

Nur kurz nach dem offiziellen Start der Beta zeichnete sich ab, dass die Entwickler von 1047 Games mit „Splitgate“ einen echten Volltreffer landeten.

So zog die Mischung aus „Halo“ und „Portal“ in den ersten Tagen nach dem Start der Beta unerwartet viele Spieler an, was wiederum dazu führte, dass die Server unter der Last des Andrangs in die Knie gingen. Performance-Probleme und lange Warteschlangen beim Start des Spiels waren die Folge. Mittlerweile bauten die Macher von 1047 Games die Server-Kapazitäten aus und wiesen nun zudem darauf hin, dass die offene Beta von „Splitgate“ den nächsten Meilenstein erreichte. Mittlerweile wurde diese mehr als zehn Millionen Mal heruntergeladen.

Weiter heißt es im Rahmen der entsprechenden Mitteilung, dass 1047 Games darüber nachdenkt, die offene Beta von „Splitgate“ noch einmal zu verlängern. Konkrete Details zu diesem Thema ließ sich das Studio bisher allerdings nicht entlocken. Diese könnten auf der Gamescom 2021 folgen, auf der 1047 Games „spannende Neuigkeiten“ zu „Splitgate“ mitteilen möchte.

Da es seitens des Studios heißt, dass diese am 25. August 2021 genannt werden sollen, liegt die Vermutung nah, dass „Splitgate“ zu den mehr als 30 Spielen gehört, die im Zuge des „Opening Night Live“-Events am kommenden Mittwoch präsentiert werden.

Während die Pre-Show um 19:30 Uhr unserer Zeit startet, wird die „Opening Night Live“-Hauptshow von 20 bis 22 Uhr stattfinden.

The Splitgate Beta has hit 10 Million Downloads!!🤯We’ve come so far since starting the Open Beta in July, but there’s more work to be done before we’re ready to release.

We might be extending the Beta, but be on the lookout during @gamescom on Aug 25th for more exciting news!

— Splitgate (@Splitgate) August 18, 2021