PS5 & PS4: 25 Spiele in Arbeit – Konsolen weiter im Fokus

Sonys PlayStation Studio-Head Hermen Hulst betonte in einem Gespräch mit den Redakteuren von GameInformer ein weiteres Mal, dass PlayStation weiterhin im Fokus der Interessen von Sony steht. Veröffentlichungen auf anderen Plattformen seien eher eine sekundäre Strategie. Ebenfalls verwies Hulst darauf, dass sich viele neue Marken in Arbeit befinden.

25 Spiele in Produktion

Nicht weniger als 25 Spiele haben die PlayStation Studios derzeit in der Produktion. Mehr als die Hälfte davon seien neue IPs und setzen somit keine bestehenden Marken fort. Letztendlich können die Besitzer einer PlayStation-Konsole eine „breite Palette an Spielen“ erwarten. „Wir sind ein wirklich globales Unternehmen und entwickeln [Spiele] in Japan, Europa und Amerika. Ich möchte, dass die Spiele sowohl größer als auch kleiner und in verschiedenen Genres sind“, so Hulst.

Behilflich bei der Vielfalt sei eine Mischung aus internen und externen Entwicklern verschiedener Teamgrößen, die sehr unterschiedliche Erfahrungen erschaffen. Unter anderem kann Sony auf Insomniac und Team Asobi zurückgreifen, die sich bereits für PS5-Veröffentlichungen verantwortlich zeichneten. Ebenfalls befinden sich „Horizon Forbidden West“, die „God of War“-Fortsetzung und „Gran Turismo 7“ in Arbeit.

Hinzukommen die unangekündigten Projekte. „Es gibt noch viel mehr, was wir in petto haben, das noch nicht angekündigt ist“, so Hulst. „Wir haben über eine neue Partnerschaft mit Jade Raymonds neuem Studio Haven gesprochen. Ich habe mich mit ihr und einem Teil ihres Teams getroffen und bin wirklich begeistert von dem, woran sie gerade arbeiten.“

In der Regel erscheinen PlayStation-Spiele zuerst auf den Konsolen von Sony und wandern zu einem späteren Zeitpunkt auf den PC, was eine recht neue Strategie ist. Jedoch soll PlayStation weiterhin die Core-Plattform bleiben.

MLB The Show war eine Ausnahme

Mit „MLB The Show 21“ wurden die Dinge etwas auf den Kopf gestellt. Auch wenn es sich um ein von Sony produziertes Spiel handelt, erschien es zeitglich für Xbox-Konsolen. Auch diesem Thema widmete sich Hulst noch einmal: „Ich denke, die Leute müssen sich darüber im Klaren sein, dass [MLB Advanced Media] der Publisher auf der Xbox ist, also nicht wir“, so seine Worte.

Mit anderen Spielen von Sony sei ein solches Szenario eher undenkbar: „Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir das mit einem der plattformdefinierenden Erlebnisse tun, die wir bei PlayStation Studios entwickeln.“

