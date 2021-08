Park Beyond: Mit Trailer für PS5 und Xbox Series X/S angekündigt

Mit "Park Beyond" könnt ihr einen eigenen Freizeitpark errichten und optimieren. Der Titel erscheint im kommenden Jahr für New-Gen-Konsolen und PC.

Erschafft den perfekten Freizeitpark.

Bandai Namco hat im Zuge der Gamescom 2021 ein neues Spiel namens „Park Beyond“ angekündigt. Darin könnt ihr laut Publisher den „Freizeitpark eurer Träume“ erschaffen. Der Launch erfolgt 2022 für die New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie für den PC.

Erschafft verblüffende Freizeitparks

In „Park Beyond“ schlüpft ihr in die Rolle eines Architekten, der gerade von einem in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen eingestellt wurde. Seine Aufgabe besteht fortan darin, „verblüffende Freizeitparks“ zu erschaffen.

Im Spielverlauf erschafft ihr Attraktionen, die im realen Leben kaum möglich wären. Zur Seite stehen euch dabei Phil, ein enthusiastischer Parkveteran, Izzy, die strenge Geschäftsführerin, und viele weitere „engagierte Charaktere“.

Durch die laut Bandai Namco „benutzerfreundliche Steuerung“ und die „unterhaltsame Geschichte des Kampagnenmodus“ sollt ihr die Grundlagen des Parkmanagements erlernen und „immer verrücktere Attraktionen und modulare Achterbahnen“ bauen.

„Dank des fortschrittlichen Achterbahn-Tools erhältst du Zugang zu Dutzenden innovativer Module, durch die du einzigartige Achterbahnen in Tausenden Kombinationen erschaffen kannst“, so die Macher. „Außerdem wird dir die übermotivierte Entwicklungsabteilung die Möglichkeit geben, deine gewöhnlichen Attraktionen mit einem Schuss Unmöglichkeit zu versehen, damit du einen spektakulären Freizeitpark erschaffen kannst, der alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt.“

Um den idealen Park erschaffen zu können, stehen euch verschiedene Statistiken zur Verfügung. Ihr könnt auf Kosten-Daten zugreifen, Feedback erhalten und die Wunschlisten und Zufriedenheitswerte der Besucher analysieren. Mit den Monitoring-Tools gilt es, das Park-Management zu optimieren, indem Besuchertrends verfolgt, Ladendesigns entworfen und Mitarbeiter eingestellt werden. Auch die Marketing-Budgets müssen im Auge behalten werden. Nachfolgend ein Trailer zu „Park Beyond“:

