Ghost of Tsushima: So löst ihr auf Iki den Schrein im Schatten – Guide, Tipps

Auf der neuen Insel Iki in "Ghost of Tsushima: Director's Cut" könnt ihr allerlei Geheimnisse aufdecken. Für eines davon, den Schrein im Schatten, erhaltet ihr als Belohnung eine ganz besondere Rüstung.

Auf der Insel Iki versteckt sich eine an "Shadow of the Colossus" angelehnte Rüstung.

Auf der neuen Insel Iki warten in „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“ nicht nur allerlei Mongolen auf euch, sondern ebenfalls diverse versteckte Inhalte. Zu denen zählen auch drei ganz spezielle Schreine, bei denen ihr als Belohnung für kleine Rätsel besondere Rüstungen erhaltet. In den folgenden Zeilen widmen wir uns dem Schrein im Schatten.

Wo befindet sich der Schrein im Schatten?

Diese drei Schreine sind jeweils einem populären PlayStation-Game gewidmet. Der Ort, um den es in diesem Artikel geht, dem legendären PlayStation 2-Klassiker „Shadow of the Colossus“ von Japan Studios und Team Ico. Den Schrein im Schatten findet ihr im Süden Ikis in der Umgebung von Buddhas Fußspuren.

So löst ihr das Rätsel des Schreins im Schatten

Beim Schrein werdet ihr schnell die verschiedenen Verweise auf den PS2-Hit erkennen, etwa das Schwert in der Markierung und den von Fell bedeckten Fuß der Statue. Dort könnt ihr auch eine Schriftrolle finden, auf der einige rätselhafte Zeilen geschrieben stehen, die ihr entschlüsseln müsst:

„Stein kennt Wandel nicht

Gleich wie der Koloss, der fiel

Zur Seelenrettung

Wanderer schritt durch Nebel

Geist, der keinen Schatten wirft.“

Fans des PlayStation-Kultspiels werden auch in diesem kleinen Text verschiedene Anspielungen auf Wanders Abenteuer erkennen. Des Weiteren gibt euch die Schriftrolle einige subtile Hinweise darauf, was ihr nun machen müsst, um eure Belohnung einzuheimsen. Besonders müsst ihr hier auf den „Geist“ im „Nebel“ achten.

Zunächst müsst ihr euch in einen Geist verwandeln, was bedeutet, dass ihr Jin die Geist-Rüstung anlegt. Im direkten Anschluss geht es um den Nebel, allerdings ist dies nicht ganz wörtlich gemeint. In diesem Fall bedeutet das, dass ihr in der Mitte des Schreins eine Rauchbombe vor euch auf den Boden schmeißt.

Auf diese Weise aktiviert ihr eine kurze Zwischensequenz, an deren Ende ihr mit „Maske des Kolosses“ sowie mit „Rüstung des Kolosses“ belohnt wird, wobei letzteres eine alternative Farbevariante für eure Geist-Rüstung ist.

Damit habt ihr das Rätsel des Schreins im Schatten nun erfolgreich gelöst. Solltet ihr noch weitere Tipps für „Ghost of Tsushima“ brauchen, werft gerne einen Blick in unsere übrigen Guides zum Titel. Ansonsten wünschen wir euch selbstverständlich noch viel Spaß mit dem Open-World-Game.

Wie gefällt euch die „Shadow of the Colossus“-Rüstung in „Ghost of Tsushima“?

