F.I.S.T. Forged in Shadow Torch: Kein Raytracing zum Launch

"F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch" nähert sich der Veröffentlichung. Und inzwischen steht fest, was ihr zum Launch nicht erwarten solltet.

In einem Gespräch mit WCCFTech bestätigte Yang Xiang von TiGames, dass die PS5-Version von „F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch“ zum Launch kein Raytracing unterstützen wird. Unabhängig davon können sich Spieler allerdings auf eine 4K-Auflösung mit 60 FPS einstellen. Zudem wird eine DualSense-Unterstützung für haptisches Feedback geboten.

Sony soll helfen

Nachdem die Frage gestellt wurde, ob Raytracing in der PS5-Version des Spiels enthalten sein wird, betonte Xiang, dass das Team mit Sony Interaktive Entertainment zusammenarbeitet, um dieses Feature zu implementieren. Es hänge davon ab, wie schwierig es ist, die Funktion in die Unreal Engine zu integrieren.

„Wir arbeiten mit SIE zusammen und versuchen, die Raytracing-Features in die PS5-Version zu bringen. Aber es wird am Tag der Veröffentlichung nicht unterstützt. Es hängt davon ab, wie schwierig es ist, das PS5-Raytracing in die Unreal Engine zu integrieren“, so Xiang.

Weiter heißt es: „Darüber hinaus unterstützt die PS5-Version 4K sowie 60 FPS und profitiert von der Ultra-High-Speed-SSD, um ohne Ladezeiten ein Spielerlebnis in einer zusammenhängenden Spielkarte zu ermöglichen, was für die Spieler in einem Metroidvania-Spiel unerlässlich ist.“

An anderer Stelle betonte Xiang wie oben erwähnt, dass das Spiel DualSense-Unterstützung für haptisches Feedback bieten wird. Bei einem Spiel für die PS5 sollte die Unterstützung fast ein Jahr nach der Einführung der Konsole allerdings obligatorisch sein.

„F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch“ wird am 7. September 2021 für PS5 und PS4 auf den Markt gebracht. Eine PC-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer „F.I.S.T Forged in Shadow Torch“-Übersicht.

