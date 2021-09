Diablo 2 Resurrected: Neuer Trailer stellt den Druiden und dessen Fähigkeiten vor

Zum Start in die neue Woche zeigt sich die Action-Rollenspiel-Neuauflage "Diablo 2 Resurrected" in einem frisch veröffentlichten Trailer. In den Mittelpunkt rücken dieses Mal die Druiden-Klasse und ihre Fähigkeiten.

"Diablo 2 Resurrected" erscheint im September.

In wenigen Wochen feiert Blizzard Entertainments Action-Rollenspiel-Klassiker „Diablo 2“ mit „Diablo 2 Resurrected“ ein Comeback in einer technisch überarbeiteten Version.

Um uns auf die Neuauflage einzustimmen, stellten die Entwickler von Blizzard Entertainment in den vergangenen Tagen Trailer zur Verfügung, in denen uns die Zauberin, der Paladin und der Barbar vorgestellt wurden. Ab sofort steht der nächste Charakter-Trailer zu „Diablo 2 Resurrected“ bereit, in dem euch der Druide und seine Fähigkeiten im Kampf präsentiert werden.

Von Werwölfen und Beschwörungen

Wenig überraschend setzt der Druide im Kampf auf Angriffe und Fertigkeiten, die auf den Kräften der Natur basieren. Beispielsweise ist der Druide in der Lage, sich in einen Werwolf zu verwandeln oder seine Gegner mit diversen Zaubern wie einem Tornado zu attackieren. Gleichzeitig kann er in kritischen Situationen auf seine Heilfähigkeiten zurückgreifen.

Zum Thema: Diablo 2 Resurrected: Spaßig aber angestaubt – Closed Beta angespielt

„Diablo 2 Resurrected“ wird am 23. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht. Zu den technischen Verbesserungen, die der Rollenspiel-Klassiker im Rahmen der Remastered-Version spendiert bekommt, gehören komplett neu entworfene Zwischensequenzen, die Unterstützung der 4K-Auflösung sowie neue Animationen und Effekte.

Weitere Eindrücke und Details zu „Diablo 2 Resurrected“ findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Diablo 2 Resurrected