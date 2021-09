inFamous: Ankündigung eines neuen Titels in dieser Woche?

Kehrt die "inFamous"-Reihe zurück?

Bekanntermaßen wird in dieser Woche der nächste große PS5-Games-Showcase stattfinden, der genutzt wird, um ausgewählte Titel vorzustellen, die sich aktuell für Sonys neue Konsole in Arbeit befinden.

Nachdem in den vergangenen Tagen bereits das Gerücht die Runde machte, dass wir uns unter anderem über eine Präsentation des neuen „God of War“ freuen dürfen, wird nun der nächste bekannte Name ins Gespräch gebracht. Die Rede ist von der „inFamous“-Reihe aus dem Hause Sucker Punch, die laut einem Insider vor einem Comeback stehen soll, das im Rahmen des PS5-Games-Showcase offiziell bestätigt werden könnte.

Dies berichtet zumindest der als verlässliche Quelle geltende Insider und „Xbox Era“-Mitgründer Nick Baker, der mit seinen Aussagen in der Vergangenheit immer wieder richtig lag und sich auf nicht näher genannte Quellen bezieht, die von einer bevorstehenden Ankündigung eines neuen „inFamous“-Abenteuers gesprochen haben. Verifizieren konnte Baker die Gerüchte um das neue „inFamous“ laut eigenen Angaben allerdings nicht.

Daher weißt der Insider darauf hin, dass wir diese vorerst mit der nötigen Vorsicht genießen sollten. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, sind wir schon in wenigen Tagen schlauer. So findet der nächste große PS5-Games-Showcase am kommenden Donnerstag, den 9. September 2021 um 22 Uhr unserer Zeit statt.

Wir sind gespannt.

Ok. Please take this one with a grain of salt because it’s one of the things I couldn’t get confirmed. But because I like the series I’m hoping it’s true. But there’s a chance we could see Infamous make a return at Sony’s showcase. Fingers crossed.

— Nick (@Shpeshal_Nick) September 5, 2021