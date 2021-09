PS5: Großer Games-Showcase mit Termin und ersten Details angekündigt

PS5: Der nächste Games-Showcase findet nächste Woche statt.

Sowohl im Rahmen der E3 2021 als auch im Zuge der digitalen Gamescom 2021 in der vergangenen Woche war Sony Interactive Entertainment nicht mit von der Partie.

Stattdessen wies das Unternehmen darauf hin, dass in diesem Jahr auf eigene Events gesetzt werden soll, die genutzt werden, um neue Titel für die PlayStation 5 vorzustellen. Wie Sony Interactive Entertainment am frühen Nachmittag bestätigte, findet der nächste große Games-Showcase in der kommenden Woche statt. Genauer gesagt am Donnerstag, den 9. September 2021 um 22 Uhr unserer Zeit.

PlayStation VR 2.0 bleibt außen vor

Neben dem offiziellen Termin nannte Sony Interactive Entertainment auch erste Details zum PS5-Games-Showcase in der nächsten Woche. Zum einen wurde darauf hingewiesen, dass PlayStation VR 2.0, das unbestätigten Berichten zufolge Ende 2022 erscheinen soll, außen vor bleiben und keine Rolle spielen wird. Stattdessen liegt der Fokus vor allem auf Titeln, die sich aktuell für die PlayStation 5 in Arbeit befinden.

Hier verspricht Sony Interactive Entertainment PS5-Spiele, die im diesjährigen Weihnachtsgeschäft und darüber hinaus erscheinen sollen. Auch wenn bisher keine konkreten Namen genannt wurden, wird spekuliert, dass wir uns unter anderem auf die Next-Gen-Version von „GTA 5“ sowie kommende First-Party-Titel wie „Horizon: Forbidden West“, „Gran Turismo 7“ oder das neue „God of War“ freuen dürfen.

Ob die Gerüchteküche richtig liegt, erfahren wir nächste Woche.

