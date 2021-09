PlayStation Now: Final Fantasy VII und mehr – Die Spiele im September 2021

Heute stellte Sony Interactive Entertainment die Titel vor, auf die sich Abonnenten von PlayStation Now in diesem Monat freuen dürfen. Geboten werden unter anderem "Tekken 7" und das legendäre Rollenspiel "Final Fantasy VII".

PlayStation Now: Das Line-Up für den September 2021 wurde bestätigt.

In der vergangenen Woche gaben Square Enix und Sony Interactive Entertainment bereits bekannt, dass die Abonnenten von PlayStation Plus in den kommenden Monaten mit diversen „Final Fantasy“-Abenteuern bedacht werden.

Ergänzend dazu stellte Sony Interactive Entertainment heute das PlayStation Plus-Line-Up für den Monat September 2021 vor. Wie bereits bestätigt, dürfen sich die Abonnenten von PlayStation Plus am morgigen Dienstag, den 7. September 2021 auf den legendären Rollenspiel-Klassiker „Final Fantasy VII“ freuen. Zu den weiteren Neuzugängen gehören der Fighting-Titel „Tekken 7“ oder der Indie-Hit „Moonlighter“.

Anbei die Übersicht über alle Neuzugänge im September.

PlayStation Plus: Die neuen Titel im September 2021

Final Fantasy VII

Tekken 7 (bis zum 28. Februar 2022 erhältlich)

Killing Floor 2

Windbound

Pathfinder: Kingmaker – Definitive Edition

Moonlighter

Weitere Details zu den Neuzugängen im September 2021 findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog. PlayStation Plus bietet euch die Möglichkeit, eine Vielzahl ausgewählter Titel herunterzuladen und zu spielen oder diese zu streamen. Während das Monats-Abo von PlayStation Plus zum Preis von 9,99 Euro angeboten wird, ist das 3-Monats-Abo für 24,99 Euro erhältlich.

Das Jahres-Abo wiederum schlägt mit 59,99 Euro zu Buche.

