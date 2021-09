PS Plus: September-Spiele ab morgen – August-Angebot noch verfügbar

"Hunter’s Arena: Legends" zählt zu den August-Spielen.

Sony schaltet in dieser Woche die PS Plus-Spiele für den laufenden September frei. Das passiert am morgigen Dienstag voraussichtlich in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr.

Bis zum Wechsel des PS Plus-Angebotes könnt ihr weiterhin die Spiele laden, die im vergangenen August bereitgestellt wurden. Vor allem neue Kunden, die das jüngst angekündigte Schnupper-Angebot für 1 Euro nutzen, sollten demnach nicht lange warten und die Spiele schnell in die eigene Bibliothek packen.

Wie immer gilt: Befinden sich die Spiele in der PSN-Bibliothek des Spielers, können sie dauerhaft genutzt werden, solange die PlayStation Plus-Mitgliedschaft aktiv ist. Nachfolgend die Übersicht über die PS Plus-Spiele für August:

Hunter’s Arena: Legends (PS5)

Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (PS4)

Tennis World Tour 2 (PS4)

Weitere Details zu den PS Plus-Spielen für August findet ihr in dieser Meldung.

PlayStation Plus im September

Overcooked! All You Can Eat (PS5)

Hitman 2 (PS4)

Predator: Hunting Grounds (PS4)

Auch die. Im laufenden Monaten erwarten euch erneut drei Games, von denen eins für die PS5 gedacht ist. Ab morgen ohne Zusatzkosten herunterladen könnt ihr demnach:

Es bleibt dabei: Sobald ihr sie in eure Bibliothek gepackt habt, könnt ihr sie als PS Plus-Abonnent uneingeschränkt nutzen.

Im Oktober werden weitere PS Plus-Spiele freigeschaltet. Und die Termine lassen sich vorhersagen, da Sony in der Regel an einem bewährten Muster festhält. So ist davon auszugehen, dass die Ankündigung der PS Plus-Spiele für Oktober 2021 am 29. September 2021 erfolgen wird. Die Freischaltung erfolgt voraussichtlich am 5. Oktober 2021.

PlayStation Plus schlägt mit rund 60 Euro zu Buche, kann aber auch monatsweise gebucht werden, wobei die Kosten in diesem Fall hochgerechnet höher liegen. Zu den Vorteilen einer Mitgliedschaft zählen die PlayStation-Plus-Spiele, besondere Rabatte, der Cloud-Speicher für eure Spielstände, besondere Aktionen wie Betas und dergleichen sowie der Zugriff auf die Online-Modi von PS4- und PS5-Games. Unsere bisherigen Meldungen zu PS Plus sind in unserer Übersicht aufgelistet.

