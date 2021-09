Call of Duty Warzone: Pazifik-Map mit ersten Details vorgestellt

Mit dem kommenden Shooter "Call of Duty Vanguard" wird auch der verknüpfte Free-2-Play-Titel "Call of Duty Warzone" in ein neues Gewand gehüllt. Im Zuge der jüngsten Multiplayer-Enthüllung kam es zur Vorstellung des neuen Schauplatzes.

Die neue Map wirkt zunächst idyllischer.

Raven Software hat die neue Map von „Call of Duty Warzone“ enthüllt. Sie wird mit dem später in diesem Jahr erscheinenden Shooter „Call of Duty Vanguard“ verknüpft und mit dessen Setting im Zweiten Weltkrieg in Einklang gebracht. Der Schauplatz versetzt euch in den Pazifik. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen ersten Trailer.

Die Pazifik-Karte umfasst komplett neue Schauplätze. Zugleich kommt die neue Engine-Technologie von „Vanguard“ zum Einsatz. Sie wird von einer aktualisierten Version der „Modern Warfare“-Engine angetrieben.

Details zum neuen Schauplatz von Call of Duty Warzone:

Die Insel ist ungefähr so groß wie Verdansk und wurde auf Basis der Erfahrungen und Erkenntnisse der Community erschaffen.

Die Pazifik-Karte soll einen Kontrast zu der vom Krieg zerrütteten Umgebung von Verdansk bieten und lebendiger wirken.

Euch erwartet eine Karte, die viele Geheimnisse in sich verbirgt.

Seit zwei Jahren wird an dieser Karte gearbeitet.

Es gibt Pläne für fortwährende und frische Erfahrungen während eurer Zeit im Pazifik.

Nahtlose Waffenintegrationen und ein ausgeglichenes Spiel werden versprochen.

Optimierte Cross-Play-, Cross-Progression- und Cross-Gen-Unterstützung.

Komplett neue Sehenswürdigkeiten

Der Creative Director Amos Hodgeim Zuge der Ankündigung der neuen „Warzone“-Map: „Wir begeben uns in den Pazifik, mit einem völlig neuen Spielraum, komplett mit neuen Sehenswürdigkeiten. Die Spieler werden die üppigen Landschaften der Insel durchqueren und sich ihren Weg durch eine Vielzahl extrem cooler Orte bahnen, während sie an der Seite von Freunden und Feinden kämpfen.“

Ziel sei es gewesen, für „Call of Duty“-Spieler ein frisches, neues Erlebnis zu schaffen, indem aus der vom Krieg zerrissenen Welt von Verdansk ausgebrochen und eine andere Atmosphäre geschaffen wird. Laut Hersteller soll die Map die Türen dafür öffnen, wie künftig die Geschichten und Ereignisse gestaltet werden.

Die Pazifik-Karte von „Warzone“ wird kurz nach der Veröffentlichung von“ Call of Duty Vanguard“, das im November erscheinen soll, veröffentlicht. Zuvor könnt ihr an einem Betatest teilnehmen, der euch einen Blick auf den zuletzt genannten Shooter werfen lässt. Er startet am kommenden Wochenende zunächst für Vorbesteller auf PS4 und PS5. Den Zeitplan halten wir in dieser Meldung für euch bereit.

🌴We are going to THE PACIFIC🌴 A new #Warzone map will launch later this year! More to come soon…pack sunscreen. pic.twitter.com/BWE6Ik7KHA — Call of Duty (@CallofDuty) September 7, 2021

