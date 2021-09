Tiny Tina’s Wonderlands: Der Termin und ein frischer Trailer zum schrägen Spin-off

"Tiny Tina's Wonderlands" erscheint Anfang 2022.

Nach den zahlreichen Gerüchten wurde „Tiny Tina’s Wonderlands“ im Sommer dieses Jahres offiziell für die Konsolen und den PC angekündigt.

Wie es der Name bereits andeutet, haben wir es hier mit einem Spin-off zur beliebten „Borderlands“-Reihe zu tun, das die kleine Tina in den Mittelpunkt rückt. Um euch einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Tiny Tina’s Wonderlands“ auf euch zukommt, veröffentlichten Gearbox Software und Sony Interactive Entertainment im Rahmen des heutigen PS5-Games-Showcase einen neuen Trailer mit rasant geschnittenen Szenen und Details zur Geschichte.

Ein Fantasy-lastiger Loot-Shooter für die Konsolen und den PC

Spielerisch wird sich „Tiny Tina’s Wonderlands“ wenig überraschend an der „Borderlands“-Reihe orientieren und verspricht laut offiziellen Angaben einen Fantasy-lastigen Loot-Shooter in einer Welt voller Magie, Drachen, Monster und schräger Erlebnisse. Der typische Humor von Tiny Tina, die euch durch das Abenteuer führen wird, darf dabei natürlich nicht fehlen.

„Tiny Tina’s Wonderlands“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung. Nachdem bisher nur von einer Veröffentlichung Anfang 2022 die Rede war, wurde der Releasetermin anlässlich des heutigen PS5-Games-Showcase endlich konkretisiert.

Wie es heißt, wird „Tiny Tina’s Wonderlands“ ab dem 25. März 2022 erhältlich sein.

