GameStop: Möchte mehr als nur Spiele anbieten – Entwicklung zum Technologieunternehmen geplant

In Zukunft möchte sich GameStop noch stärker vom Videospielhändler zum Technologieunternehmen entwickeln. Dies hat das Unternehmen im aktuellen Finanzbericht mitgeteilt.

In den letzten Jahren hatte die Handelskette GameStop mit sinkenden Umsatzzahlen zu kämpfen, die unter anderem zu der Schließung zahlreicher Stores in Deutschland führten. Nun hat das Unternehmen im aktuellsten Umsatzbericht mitgeteilt, dass man sich in Zukunft breiter aufstellen wird. Der Fokus soll nicht mehr nur auf den Verkauf von Videospielen und entsprechendem Merchandise liegen.

Kunden sollen begeistert werden

Stattdessen möchte sich GameStop zu einem allgemeineren Technologieunternehmen entwickeln. Von offizieller Seite heißt es zu den neuen Zielen:

„GameStop hat zwei langfristige Ziele: die Kunden zu begeistern und den Aktionären Wert zu liefern. Wir entwickeln uns von einem Videospielhändler zu einem Technologieunternehmen, das die Kunden mit Spielen, Entertainment und einer breiten Auswahl an Produkten verbindet. Wir konzentrieren uns auf das Anbieten einer umfangreichen Produktauswahl, konkurrenzfähiger Preise und schneller Lieferung ─ unterstützt von einem individuellen Kundendienst und einem reibungslosen elektronischen Handel und einer Ladenerfahrung.“

In Zukunft möchte GameStop Unterhaltungselektronik, Sammlergegenstände, Spielsachen und andere Produkte anbieten, die für das Geschäft Sinn ergeben. Des Weiteren möchte man Lieferzeiten verkürzen, in neue Systeme investieren, den Onlinehandel modernisieren und auf erfahrene Mitarbeiter setzen.

Im letzten Quartal hat GameStop einen Verlust von 63 Millionen US-Dollar eingefahren. Allerdings ist dies im Vergleich zum Vorjahr weiterhin eine Verbesserung, da die Verluste in der Vergangenheit noch deutlich gravierender ausfielen. Die aktuellen Umsätze wurden ebenfalls gesteigert, sodass sich das Unternehmen allmählich auf dem aufsteigenden Ast befindet.

Quelle: GameSpot

