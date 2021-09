Deathloop: Der stimmige Trailer zum morgigen Launch des Zeitschleifen-Shooters

"Deathloop" erscheint auf den Konsolen zeitexklusiv für die PS5.

Mit „Deathloop“ steht das neueste vielversprechende Werk der „Dishonored“- und „Prey“-Macher der Arkane Studios in den Startlöchern.

Dieses erscheint am morgigen Dienstag, den 14. September 2021 für die PlayStation 5 sowie den PC und zeigt sich passend dazu im heute veröffentlichten Launch-Trailer. Dieser bringt es auf eine Laufzeit von rund drei Minuten und präsentiert euch nicht nur ausgewählte Spielszenen. Darüber hinaus warten Eindrücke zur Handlung und der Spielwelt von „Deathloop“.

Durchbrecht eine tödliche Zeitschleife

In „Deathloop“ schlüpfen die Spieler in die Rolle des Protagonisten Colt. Dieser findet sich in einer tödlichen Zeitschleife wieder, die er nur durchbrechen kann, indem er innerhalb von 24 Stunden eine vorgegebene Anzahl an Zielen ausschaltet. Solltet ihr bei diesem Vorhaben scheitern, beginnen die Zeitschleife und der damit verbundene tödliche Kreislauf von vorne.

Zum Thema: Deathloop: Der nächste Hit der Arkane Studios? Internationale Testwertungen in der Übersicht

Mit einem klassischen Rogue-lite-Abenteuer sollte „Deathloop“ laut Entwicklerangaben allerdings nicht verwechselt werden. Denn auch wenn die Gegner und Bosse jeden Tag zurückgesetzt werden, werden bestimmte Fortschritte wie gesammelte Schlüssel oder erschlossene Abkürzungen in den nächsten Durchlauf übernommen.

Zusätzlich wartet eine Auftragskillerin darauf, euch das Leben schwer zu machen und für zusätzliche Spannung zu sorgen.

