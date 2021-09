Life is Strange True Colors: Roadmap zu den geplanten Patches bereitgestellt

Aktuell hat das Adventure "Life is Strange: True Colors" mit einigen Problemen zu kämpfen. Deck Nine hat eine frühe Roadmap für die Patches bereitgestellt, um den Spielern einen Ausblick auf kommende Updates zu geben.

Square Enix und Deck Nine veröffentlichten am vergangenen Freitag das Adventure „Life is Strange: True Colors“ für die Konsolen und den PC. Allerdings hatten sich einige Spieler gewundert, dass das Abenteuer lediglich in 30 fps über den Bildschirm. Diesbezüglich haben die Entwickler verraten, dass man absichtlich die Bildwiederholungsrate festgesetzt hat, um eine höhere filmische Qualität zu erreichen.

Erste Patches in Kürze

Allerdings schaut man sich bereits verschiedene Performanceprobleme an, von denen die Spieler berichten. Auch die Berichte der PlayStation 5-Spieler, die ihre Ultimate Edition-Inhalte nicht abrufen können, werden untersucht. Auf dem offiziellen Reddit haben die Entwickler auch den Patch-Ablaufplan bereitgestellt. Folgende Änderungen sollen die Spieler erwarten können:

Patch 1 – Soll bis Ende der Woche veröffentlicht werden

PlayStation Ray-Tracing-Problem auf der PS5



Patch 2 – Soll bis zum 24. September 2021 veröffentlicht werden

Alle Plattformen Kapitel 2 – Jeds T-Posing in Black Lantern Kapitel 2 – Alexs T-Posing mit Ryan

PlayStation PS4 – Bildschirm wird weiß



Aktuell unter Beobachtung

PlayStation PS5-Performanceprobleme Kein Zugang zu den Vorbesteller-Outfits Kapitel 2 – Eleanor Fear wird nicht ausgelöst PS5 – Die HDR-Regler fehlen



Laut den Entwicklern schaut man sich noch weitere Probleme an. Allerdings ist dies eine sehr frühe Roadmap, die man aus Transparenz enthüllt. Man hatte die Hoffnung, den Spielern eine makellose Erfahrung zu bieten. Wer einige Probleme erlebt, soll sich gewiss sein, dass man sich in Ruhe alle Probleme anschauen, sie reproduzieren und verstehen muss, ehe man sie beheben kann.

Quelle: Reddit (via PlayStation LifeStyle)

