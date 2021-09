Diablo 2 Resurrected: Cinematic-Trailer stimmt auf die nahende Neuauflage ein

In Kürze wird die Action-Rollenspiel-Neuauflage "Diablo 2 Resurrected" für die Konsolen sowie den PC erscheinen. Ein frisch veröffentlichter Cinematic-Trailer stimmt auf den nahenden Launch ein.

"Diablo 2 Resurrected" erscheint im September 2021.

Mit „Diablo 2 Resurrected“ feiert der legendäre Rollenspiel-Klassiker aus dem Hause Blizzard Entertainment in diesem Monat ein Comeback.

Um den Spielern einen Eindruck von dem zu vermitteln, was in „Diablo 2 Resurrected“ auf sie zukommt, veröffentlichte Blizzard Entertainment kurz vor dem Release einen frischen Cinematic-Trailer. In diesem wird etwas näher auf die Handlung des Rollenspiel-Klassikers eingegangen. Darüber hinaus könnt ihr einen Blick auf die überarbeiteten Zwischensequenzen werfen.

Diese technischen Verbesserungen werden geboten

„Diablo 2 Resurrected“ wird hierzulande ab dem 23. September 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich sein. Im Vergleich mit dem Original aus dem Jahr 2000 werden diverse technische Verbesserungen geboten. Freuen dürfen sich die Spieler auf ausgewählten Plattformen unter anderem auf die Unterstützung der 4K-Auflösung.

Hinzukommen komplett überarbeitete Charakter-Modelle, neue Effekte und neu gestaltete Zwischensequenzen. Zur Einstimmung auf den nahenden Launch von „Diablo 2 Resurrected“ bedachten uns die Entwickler von Blizzard Entertainment in den vergangenen Tagen mit diversen Charakter-Trailern, die uns die enthaltenen Klassen vorstellten.

Wer die besagten Trailer verpasst haben sollte, findet diese in unserer Themen-Übersicht.

