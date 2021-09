Alan Wake Remastered: Die Produktplatzierungen wurden entfernt

Das Action-Adventure "Alan Wake Remastered" erscheint in wenigen Wochen für die Konsolen und den PC. Auf Produktplatzierungen werden die Spieler jedoch verzichten müssen.

Nachdem Remedy Entertainment bekanntgegeben hatte, dass man „Alan Wake Remastered“ in wenigen Wochen auf den Markt bringen wird, haben die Entwickler einige weitere Details verraten. Demnach werden die Spieler in der Neuauflage keine Produktplatzierungen erleben, sodass Marken wie Verizon, Energizer, Ford, Lincoln und weitere mit fiktionalen Marken ersetzt werden.

Kleine Änderungen gegenüber dem Original

Laut Remedy sind die Markenverträge ausgelaufen, weshalb die Anpassungen notwendig sind. Die Songs und Fernsehserien aus der Originalfassung werden jedoch weiterhin in der Remaster-Version enthalten sein. Zudem ist nicht bekannt, ob Remedy die Produktplatzierungen zurückbringen oder mit neuen ersetzen möchte.

Die Entwickler hatten auch bestätigt, dass weder eine Ray-Tracing- noch eine HDR-Unterstützung in „Alan Wake Remastered“ geboten werden. Eine entsprechende Unterstützung wäre zu zeitaufwendig für das Entwicklerteam gewesen, Jedoch wurde die visuellen Effekte sowie die Beleuchtung verbessert, während die Charaktermodelle und die Umgebungsdetails aufgewertet wurden.

In „Alan Wake Remastered“ wird man in die Rolle des Schriftstellers Alan Wake schlüpfen, dessen Frau während eines Urlaubs in Bright Falls verschwindet. Auf der Suche nach seiner Frau findet Alan Wake auch Seiten zu einem Thriller, den er geschrieben haben soll. Allerdings kann er sich nicht daran erinnern. Zu allem Übel wird er von einer dunklen Präsenz verfolgt, die die Menschen zu psychotischen Versionen ihres früheren Selbst verwandelt.

„Alan Wake Remastered“ erscheint am 5. Oktober 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und den PC (via Epic Games Store).

