Corsair HS80 RGB Wireless im Test: Kabellose Kopfhörer der Extraklasse?

Nicht gerade günstig, dafür aber qualitativ hochwertig und gut verarbeitet: Corsair erweitert sein Headset-Portfolio mit dem HS80 RGB Wireless. Im Gegensatz zu den Einsteigermodelllen der HS70-Reihe richtet sich die neue Variante an die gehobene Mittelklasse. Wie schlägt sich das HS 80 RGB Wireless aber im Test und lohnt sich der hohe Anschaffungspreis überhaupt?

Link: Corsair HS80 RGB bei Amazon kaufen

Technische Daten

Im Lieferumfang des 149,99 Euro teuren Headsets befinden sich neben dem Kopfhörer auch der USB Wireless Transmitter sowie ein USB-zu-USB-C-Anschlusskabel. Das Headset wiegt rund 370 Gramm und ist kompatibel zu PC, PlayStation 4 und PlayStation 5. Weitere technische Daten findet ihr in der Übersicht:

Audio-Treiber: Custom 50 mm Neudymium

Frequenz: 2.4 Ghz

Frequenzbereich: 20 Hz – 40.000 Hz

Impendanz: 32 Ohm bei 2.5 kHz

Mikrofon-Typ: Omnidirektional

Mikrofon-Impedanz: 2.2k Ohm

Mikrofon Frequenzbereich: 100 Hz – 10.000 Hz

Mikrofon Empfindlichkeit: – 40 dB

Wie funktioniert der Corsair HS80 RGB Wireless?

Die Installation an der PlayStation 5 erweist sich als kinderleicht: Wir stecken den mitgelieferten USB-Transmitter an einem der vorderen Slots ein. Ein rotes Lämpchen blinkt dann am Stick. Schalten wir jetzt die Kopfhörer ein, verbinden sie sich automatisch mit der Konsole. Ein Signalton zeigt an, dass das Prozedere erfolgreich war. An dieser Stelle möchten wir betonen: Der Corsair HS80 RGB Wireless besitzt keine Bluetooth-Funktionalität. Ihr könnt den Kopfhörer also nur mit Hilfe des angesprochenen USB Wireless Transmitters nutzen.

Die Übertragung der Daten funktionierte im Test absolut problemlos – auch dann, wenn wir uns weiter von der Konsole entfernten oder uns beim Spielen bewegten. Corsair gibt eine maximale Reichweite von 18 Metern an. Ein derart großes Testgebiet hatten wir natürlich nicht, können aber sagen, dass es keine Schwierigkeiten in einem normal großen Wohnzimmer gab. Auch verspürten wir keinerlei Latenz zwischen dem Geschehen auf dem Bildschirm und der Sound-Ausgabe der Kopfhörer.

Hoher Tragekomfort und solide Verarbeitung

Was sofort auffällt: Das HS80 RGB Wireless wird seinem gehobenen Anschaffungspreis von 149,99 Euro in Sachen Verarbeitung gerecht. So setzt Corsair etwa bei der Aufhängung der Ohrmuscheln auf Aluminium und verleiht dem gesamten Kopfhörer so mehr Stabilität. Die Ohrmuscheln lassen sich zudem drehen und so an die eigene Kopfform anpassen.

Die übrigen Rahmenteile sind aus matt-schwarzem Hartplastik. Das HS80 RGB Wireless ist kein Design-Wunder, aber durchaus modern und schlicht anzuschauen. Vor allem aber sind die Kopfhörer sehr bequem und obendrein variabel einstellbar. Die unter dem Bügel angebrachte Stoffschlaufe passt ihr mit Hilfe zweier im Bügel versteckten Kletterverschlüsse an. Dadurch entscheidet ihr selbst, wie stramm oder locker das Headset auf eurem Kopf ruht. Zu eng eingestellt, entsteht allerdings schnell ein unangenehmer Zug an den Ohren und Druck auf den Kopf. Dank der Klett-Technik könnt ihr das Headset aber nahezu stufenlos an eure Kopfform anpassen.

Die dick gepolsterten Ohrmuscheln sorgen dafür, dass die Kopfhörer auch bei längeren Sessions nicht drücken oder anderweitig stören. Sie dämpfen Umgebungsgeräusche obendrein ausgesprochen gut ab, sodass ihr euch voll und ganz auf das Spielgeschehen konzentrieren könnt. Ganz wichtig: Auch für Brillenträger ist das HS80 RGB Wireless geeignet, da die Kopfhörer eher zentral auf dem Schädel liegen und wenig Druck auf die Ohren ausüben. Dadurch kommt es zu keinerlei Druckschmerz an Brillenbügeln oder den Ohren selbst.

Das Mikrofon befindet sich indes an der linken Seite des Geräts. Einen klassischen An- und Aus-Schalter gibt es nicht. Stattdessen klappt ihr es hoch und runter, wenn ihr es aktivieren oder deaktivieren wollt. Daher ist es auch nicht möglich, das Mikrofon komplett abzunehmen. Auch ein Poppschutz ist in diesem Fall nicht enthalten.

Ansprechendes Sound-Erlebnis

Wer das HS80 RGB Wireless ausschließlich für den Betrieb an der Konsole nutzen möchte, verpasst leider einige coole Features. Funktionen wie die via iCue-Systemsoftware anpassenbare RGB-Beleuchtung und auch Dolby-Atmos-Unterstützung bleiben PC-Spielern vorbehalten. An der PlayStation 5 könnt ihr allerdings in dem Menüpunkt „Audioausgabe“ das „3D-Audio aktivieren“ und mit Audioprofilen anpassen. Dadurch simuliert die Konsole 3D-Sound. Das ist zwar nicht dasselbe wie Dolby Atmos, erwies sich aber im Test als ordentliche Zwischenlösung.

Im Praxistest mit Titeln wie „Ghost of Tsushima: Director’s Cut“, „No Man’s Sky“ und „Deathloop“ überzeugte das HS80 RGB Wireless mit dem guten Sound, ohne dabei aber den Spielen seinen Stempel wirklich aufzudrücken. In den Tiefen fehlte uns ein wenig die Fülle, in den Höhen waren die Kopfhörer zu unscheinbar. Somit erweist sich das Gesamtergebnis als gut, aber nicht als herausragend.

Related Posts

Das ändert allerdings nichts an den Qualitäten des Geräts: Der Tragekomfort ist ausgezeichnet und die Akkulaufzeit mit rund 20 Stunden ebenfalls mehr als sehenswert. Das Mikrofon punktet mit der gelungenen Tonqualität ohne Knacken oder Rauschen. Auch Atemgeräusche oder andere Störfaktoren tauchten hier nicht auf.

Als ausgesprochen nützlich und intuitiv erwies sich die Bedienung des Mikros. Das Ausschalten durch Hochklappen klingt zwar umständlich, verhindert aber Patzer der Marke „Ich dachte, ich hätte das Mikro gemutet“.

Fazit: Starkes Teil

Alles in allem überzeugt das Corsair HS80 RGB Wireless im Test und lohnt sich gerade für Spielerinnen und Spieler, die nicht nur an der Konsole, sondern auch am PC zu Werke gehen. Die weiterführenden Einstellungsoptionen und Dolby Atmos holen das Letzte aus den Kopfhörern heraus.

PlayStation-Fans dagegen bekommen für 149,99 Euro einen sehr komfortablen Kopfhörer mit guter Soundqualität und sehr gelungener Mikro-Funktionalität. Das Corsair HS80 RGB Wireless erweist sich somit als starker Allrounder und ist gerade für Freunde längerer Sessions absolut empfehlenswert.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Corsair