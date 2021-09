Diablo 2 Resurrected: Der stimmige Trailer zum morgigen Launch

Am morgigen Donnerstag wird die Rollenspiel-Neuauflage "Diablo 2 Resurrected" für die Konsolen und den PC erscheinen. Da darf der offizielle Launch-Trailer natürlich nicht fehlen.

"Diablo 2 Resurrected" erscheint diese Woche.

Am morgigen Donnerstag, den 23. September 2021 feiert der legendäre Rollenspiel-Klassiker „Diablo 2“ mit „Diablo 2 Resurrected“ ein Comeback.

Um euch noch einmal auf den Launch einzustimmen und gleichzeitig Lust auf mehr zu machen, stellten die Entwickler von Blizzard Entertainment den offiziellen Launch-Trailer bereit. Dieser versteht sich als ein Live-Action-Trailer, in dem der chinesisch-kanadische Schauspieler Simu Liu kurz darauf eingeht, was euch in „Diablo 2 Resurrected“ bevorsteht.

Die Tore der Hölle öffnen sich erneut

In „Diablo 2 Resurrected“ steigt ihr ein weiteres Mal in die Tiefen düstere Dungeons herab und nehmt den Kampf gegen eine dunkle Bedrohung auf, die die Sicherheit der Menschheit bedroht. „Diablo 2 Resurrected“ wird für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Nintendos Switch veröffentlicht und im Vergleich mit dem Original aus dem Jahr 2000 verschiedene technische Verbesserungen bieten.

Zum Thema: Diablo 2 Resurrected: Entwickler zielen auf der PS5 auf „die bestmögliche Grafik“ ab

Zu diesen gehören die Unterstützung der 4K-Auflösung auf entsprechend potenten Systemen, komplett überarbeitete Zwischensequenzen, neue Effekte und Charakter-Modelle sowie eine erweiterte Online-Mehrspieler-Komponente, die es euch ermöglicht, die Mächte des Bösen zusammen mit Freunden zu bekämpfen.

Weitere Details und Eindrücke zu „Diablo 2 Resurrected“ findet ihr wie gehabt in unserer Themen-Übersicht.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Diablo 2 Resurrected