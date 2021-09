Stranded Deep: Update mit Online-Koop-Modus erscheint morgen

"Stranded Deep" ist seit 2020 auch für die PS4 erhältlich.

Für „Stranded Deep“ wird morgen ein Update veröffentlicht, das ein neues Feature mit sich bringt. Es ist der Online-Koop-Modus. Darauf macht Beam Team Games auf dem offiziellen PlayStation Blog aufmerksam.

Man wollte der Community genau das geben und habe ein Jahr lang hart mit Partnern daran gearbeitet, so Sam Edwards, Co-Founder des Entwicklers. Es handelt sich um ein kostenloses Update für bestehende Spieler von „Stranded Deep“. Neueinsteiger bekommen die aktualisierte Version direkt beim Kauf geliefert.

„Für uns hier bei Beam Team war es ein verrückter Weg bis hier hin – wir sind nur ein kleines Team aus Brisbane, Australien, das sein erstes Spiel erstellt“, so Edwards weiter. „Unsere Community ist jetzt schon über alles hinausgewachsen, was wir je erwartet haben, und zu wissen, dass es so viele Spieler gibt, die Spaß an dem haben, was wir erschaffen haben, ist alles, was für uns dabei zählt.“

Entwickler bedanken sich bei der Community

Das Team möchte sich bei den Spielern für die Unterstützung bedanken und hofft, dass euch der Koop-Multiplayer genauso viel Spaß bereitet wie den Machern die Entwicklung.

In „Stranded Deep“ kämpft ihr als Überlebender eines Flugzeugabsturzes im Pazifik um euer Überleben. In exotischen Gewässern und Inselumgebungen müsst ihr euch behaupten, indem ihr Vorräte findet, Werkzeuge, Waffen und Behausungen herstellt.

Die pazifischen Gewässer beherbergen Haie, Riesenkalmare und anderen Meeresbewohner, die als lebensbedrohliche Gefahren und Nahrungsquellen auf euch warten. Und auch an Land seid ihr nicht sicher, während ihr euch vor Wildschweinen, Schlangen und weiteren Wildtieren vorsehen müsst. Und wir nun wissen, seid ihr ab morgen dabei nicht mehr allein.

