Far Cry 6: Ein Kampfhahn auf Yara – Cinematic-TV-Werbespot

Mit "Far Cry 6" erscheint in Kürze eines der großen Spiele des Jahres 2021. Ein solcher Launch erfordert natürlich einen spektakulären TV-Spot, in dessen Hauptrolle ein Hahn schlüpft.

In "Far Cry 6" setzt ihr euch erneut mit allerlei Waffen zur Wehr.

Während sich „Far Cry 6“ dem Release nähert, macht Ubisoft mit einem recht ansehnlichen TV-Spot auf die Markteinführung des Shooters aufmerksam. Der Clip trägt die Bezeichnung „Chicharrón Run“ und zeigt einige Szenen mit einem Hahn auf Yara. Aussagekräftige Gameplay-Szenen solltet ihr natürlich nicht erwarten.

Legt euch mit Antón Castillo an

Ubisofts „Far Cry 6“ verfrachtet euch in ein tropisches Paradies, das von seinem Präsidenten Antón Castillo mit eiserner Hand regiert wird. Während der Herrscher seinen Sohn auf die Machtübernahme vorbereitet und sein Reich zu altem Glanz führen möchte, sollt ihr als Spieler die Kontrolle über den Militäraussteiger und Guerillakämpfer Dani Rojas übernehmen und das an Kuba angelehnte Land in eine bessere Zukunft führen.

Vor nicht allzu langer Zeit bestätigte Ubisoft einmal mehr, dass ihr kostenlos von der PS4- auf die PS5-Version des Spiels upgraden könnt. Wie viel Platz das Spiel auf eurer Festplatte einnehmen wird, ist ebenfalls bekannt. Kürzlich sickerte durch, dass die Käufer von „Far Cry 6“ um die 40 GB freischaufeln müssen.

Ebenfalls ließ Ubisoft durchblicken, dass „Far Cry 6“ das haptische Feedback des DualSense-Controller der PS5 nutzt und eine Erweiterung nach der Veröffentlichung die Möglichkeit bieten wird, in die Rolle früherer „Far Cry“-Schurken zu schlüpfen.

„Far Cry 6″ erscheint weltweit am 7. Oktober 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC sowie für verschiedene Streamingdienste. Mehr zum Shooter erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht. Nachfolgend der anfangs erwähnte Hühner-Clip:

