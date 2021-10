Life is Strange True Colors: Wavelengths-DLC steht bereit – Der offizielle Trailer zum Launch

"Life is Strange: True Colors" bekam einen ersten DLC spendiert.

Mit „Life is Strange: True Colors“ erschien vor ein paar Tagen der neuste Ableger der beliebten Adventure-Reihe für die Konsolen und den PC.

Ergänzend dazu wurde unter dem Namen „Wavelengths“ nun auch das erste Download-Kapitel veröffentlicht, das sich als ein Prequel versteht, dessen Geschichte ein Jahr vor den Geschehnissen des Hauptspiels einsetzt. Ihr übernehmt die Kontrolle über die aus „Life is Strange: Before the Storm“ bekannte Steph Gingrich, die es in „True Colors“ nach Haven Springs verschlägt.

Launch-Trailer stimmt auf das vor euch liegende Abenteuer ein

„Betritt Stephs Kabine als die neue DJane von KRCT, Havens bester – und einziger – Radiostation. Erfahre über vier Jahreszeiten hinweg mehr über Stephs Vergangenheit und ihre Beziehungen, während sie die Geheimnisse des Plattenladens entdeckt und dabei ihre Zukunft bestimmt“, so die offizielle Beschreibung des DLCs.

Begleitet wird die Veröffentlichung des „Wavelenghts“-DLCs natürlich vom obligatorischen Launch-Trailer, in dem etwas näher auf die Geschichte der Erweiterung und die enthaltenen Charaktere eingegangen wird. „Life is Strange: True Colors“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S erhältlich.

Die Umsetzung für Nintendos Switch folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

