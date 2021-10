Battlefield 2042: Insider bezeichnet das Gerücht um eine weitere Verschiebung als Quatsch

"Battlefield 2042" erscheint im November 2021.

In dieser Woche öffnet die offizielle Beta zum kommenden Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ ihre Pforten und wird interessierten Spielern die Möglichkeit bieten, einen ersten ausführlichen Blick auf das neue Werk aus dem Hause DICE zu werfen.

Gleichzeitig möchten die Entwickler von DICE die Beta nutzen, um Feedback seitens der Spieler zu sammeln und auf Basis dessen Verbesserungen in Angriff zu nehmen. Kurz vor dem Start der Beta kam das Gerücht auf, dass Electronic Arts und DICE eine Verschiebung auf den März 2022 in Betracht ziehen, sollte die Beta nicht entsprechend rund laufen. Als vermeintlicher Beweis wurde ein Schnappschuss herangezogen, der aus einem internen Meeting stammen soll.

Geht es nach dem Industrie-Insider Tom Henderson, der sich in der Vergangenheit als verlässliche Quelle einen Namen machte, dann können wir das Gerücht um die mögliche Verschiebung guten Gewissens ignorieren. Wie Henderson berichtet, haben ihm nämlich gleich mehrere Quellen bestätigt, dass der 19. November 2021 als Releasetermin von „Battlefield 2042“ fest gesetzt ist – unabhängig von der Beta.

„Der Reddit-Post über die Verschiebung von Battlefield 2042 auf März 2022 ist Quatsch. Alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass es unabhängig von der Beta am 19. November veröffentlicht wird, weil das Team zuversichtlich ist, dass es fertig ist“, so Henderson. Denkbar wäre laut dem Insider allenfalls, dass bestimmte Teile des Shooters wie beispielsweise die neue „Hazard Zone“ verschoben werden, sofern diese bis zum Release nicht fertiggestellt werden können. Doch auch dies sei unwahrscheinlich.

„Battlefield 2042“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

